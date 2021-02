L’agente del difensore viola, Martinez Quarta, ha parlato delle offerte ricevute a gennaio per il suo assistito: “A gennaio c’erano tanti club che lo volevano, come il Valencia e il Betis Siviglia, ma il direttore Pradè mi ha detto che non c’era alcuna possibilità che il calciatore potesse lasciasse Firenze. Va come ci aspettavamo. Sapevamo che avrebbe dovuto adattarsi a un nuovo calcio, una cultura diversa e una nuova lingua. Penso che diventerà uno dei migliori difensori centrali del mondo. È un giocatore con una buona tecnica e visione del gioco, oltre ad avere la mentalità per guidare la squadra da dietro”.

