Dal centro sportivo, Castrovilli rischia di essere escluso, Pulgar in vantaggio. Ancora Kouamè-Vlahovic?

Indicazioni di formazione dal centro sportivo della Fiorentina, torna Amrabat dopo la squalifica scontata contro la Sampdoria

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Secondo quanto riportato da Radio Bruno emergono le indicazioni di formazione di Cesare Prandelli in vista della partita di domani contro lo Spezia in programma allo stadio Franchi alle 18.30. Difesa a tre confermata con Milenkovic, Pezzella e Martinez Quarta. A centrocampo possibile esclusione di Castrovilli con Pulgar promosso ancora titolare dopo la buona prova di domenica scorsa contro la Samp. Rientra Amrabat e confermato Bonaventura. In attacco, complice l'assenza di Ribery dovrebbe essere confermato Kouamè. Ancora fuori Kokorin che, come detto anche da Prandelli in conferenza stampa, non è ancora pronto.

LA CONFERENZA STAMPA DI PRANDELLI

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