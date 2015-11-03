Notizie Fiorentina Spezia Fiorentina

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Italiano: "Presto per parlare di obiettivo Europa. Reagito dopo la sconfitta contro la Lazio"

31 ottobre 2021 17:45

I convocati di Italiano per Fiorentina-Spezia, Kokorin ancora fuori dalla lista, nemmeno in panchina

30 ottobre 2021 23:03

Non solo Vlahovic e Castrovilli: la vittoria dei gregari

22 febbraio 2021 14:51

PAGELLE VIOLA: CASTROVILLI E VLAHOVIC RISOLUTORI, QUARTA UN MURO. MALE KOUAME, RIMANDATO AMRABAT

19 febbraio 2021 20:28

Prandelli sostituisce Amrabat perché già ammonito, il centrocampista torna nello spogliatoio

19 febbraio 2021 20:20

Dal centro sportivo, Castrovilli rischia di essere escluso, Pulgar in vantaggio. Ancora Kouamè-Vlahovic?

18 febbraio 2021 17:21

Caso di Coronavirus nello Spezia, prossimo avversario della Fiorentina: è Maggiore. Nessun contatto con la squadra

17 ottobre 2020 17:43

Fiorentina chiama Spezia: interessano tre giovani, un difensore, un trequartista e un terzino...

16 gennaio 2018 13:08

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