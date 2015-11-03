Notizie Fiorentina Spezia Fiorentina

Italiano: "Presto per parlare di obiettivo Europa. Reagito dopo la sconfitta contro la Lazio"
31 ottobre 2021 17:45
I convocati di Italiano per Fiorentina-Spezia, Kokorin ancora fuori dalla lista, nemmeno in panchina
30 ottobre 2021 23:03
Non solo Vlahovic e Castrovilli: la vittoria dei gregari
22 febbraio 2021 14:51
PAGELLE VIOLA: CASTROVILLI E VLAHOVIC RISOLUTORI, QUARTA UN MURO. MALE KOUAME, RIMANDATO AMRABAT
19 febbraio 2021 20:28
Prandelli sostituisce Amrabat perché già ammonito, il centrocampista torna nello spogliatoio
19 febbraio 2021 20:20
Dal centro sportivo, Castrovilli rischia di essere escluso, Pulgar in vantaggio. Ancora Kouamè-Vlahovic?
18 febbraio 2021 17:21
Caso di Coronavirus nello Spezia, prossimo avversario della Fiorentina: è Maggiore. Nessun contatto con la squadra
17 ottobre 2020 17:43
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