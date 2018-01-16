Fiorentina chiama Spezia: interessano tre giovani, un difensore, un trequartista e un terzino...

Tre nomi nuovi per la Fiorentina, direttamente dallo Spezia. Parliamo dei giovani Gabriele Corbo, difensore classe 2000, Samuele Mulattieri, trequartista classe 2000 e Antonio Candela, terzino destro...

Tre nomi nuovi per la Fiorentina, direttamente dallo Spezia. Parliamo dei giovani Gabriele Corbo, difensore classe 2000, Samuele Mulattieri, trequartista classe 2000 e Antonio Candela, terzino destro classe 2000. Sui giocatori è da registrare anche l'interesse di Sassuolo, Inter e Juventus. Lo riporta Il Secolo XIX.