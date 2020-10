Caso di Coronavirus nello Spezia, prossimo avversario della Fiorentina: è Maggiore. Nessun contatto con la squadra

Nuovo positivo al Coronavirus fra le fila dello Spezia, prossima avversaria della Fiorentina in campionato: si tratta di Giulio Maggiore. Il centrocampista dei liguri ha effettuato il tampone questa mattina ed ha scoperto così la sua positività al Covid-19. In isolamento fiduciario dal ritorno con la nazionale U21, il giocatore non è potuto entrare in contatto con i compagni di squadra: la partita con la Fiorentina non dovrebbe essere a rischio

Il comunicato dello Spezia Calcio:

“Lo Spezia Calcio comunica che il tampone al quale è stato sottoposto questa mattina il calciatore Giulio Maggiore, in isolamento fiduciario fin dal suo rientro alla Spezia dal ritiro della Nazionale Under 21, ha dato esito positivo al Covid-19.

Attualmente asintomatico, il centrocampista spezzino, che non è mai più entrato in contatto con il gruppo squadra o con altri membri del Club dal termine della partita con il Milan del 04 ottobre scorso, dovrà sostenere ora un periodo di quarantena, come sancito dai protocolli sanitari nazionali”.

