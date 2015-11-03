Notizie Nazionale Under 21 Fiorentina

Comuzzo: “Esordio con l’U21? Voglio dare il massimo e sfruttare la mia esperienza internazionale”
13 novembre 2025 15:59
Bove e Kayode in pianta stabile nella Nazionale Under 21. Giocheranno contro Francia e Ucraina
08 novembre 2024 18:15
Bove si gode la Nazionale: "Volevo questo gol da tempo. La fascia di capitano è un onore"
05 settembre 2024 19:15
Bove convocato con l'Under 21, non sarà a disposizione di Palladino durante la sosta. Anche Kayode in azzurro
30 agosto 2024 18:58
Non solo scommesse, Nazionale Under 21 nel caos: Nasti tira un pugno a Ruggeri dell'Atalanta. Frattura del naso
13 ottobre 2023 18:36
Caso di Coronavirus nello Spezia, prossimo avversario della Fiorentina: è Maggiore. Nessun contatto con la squadra
17 ottobre 2020 17:43
Vlahovic e Terzic della Fiorentina sono stati convocati dalla Nazionale Serbia Under 21 per gli Europei
28 agosto 2019 19:42
Under 21 italiana, per l'Europeo estivo i possibili convocati sarebbero: Chiesa, Zaniolo, Mancini...
21 marzo 2019 12:55
Castrovilli ieri titolare nell'under 21 azzurra dichiara: "Voglio meritarmi la viola.."
16 novembre 2018 20:24
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