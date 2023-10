Non solo scommesse, Nazionale Under 21 nel caos: Nasti tira un pugno a Ruggeri dell’Atalanta. Frattura del naso

Brutto episodio nel ritiro dell’Under 21 italiana. Matteo Ruggeri è stato colpito al volto con un pugno da un compagno di squadra (Marco Nasti del Bari) il quale gli ha provocato una frattura del setto nasale. Contrariamente a quanto emerso in un primo momento, Ruggeri è tuttavia rimasto in ritiro.

Non è dunque tornato a Bergamo, la frattura del naso non preoccupa lo staff medico. Alla ripresa del campionato sarà regolarmente a disposizione di Gasperini per la sfida contro il Genoa. Lo stesso Romagnoli della Lazio due giorni dopo una frattura nasale era in campo – con mascherina – contro il Milan. Lo riporta SOS Fanta.

