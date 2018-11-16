Castrovilli ieri titolare nell'under 21 azzurra dichiara: "Voglio meritarmi la viola.."

Il giocatore viola Gaetano Castrovilli, in prestito alla Cremonese ha fatto il suo esordio con l’Italia Under 21.Il numero dieci grigiorosso è stato schierato da titolare da mister Di Biagio nella gar...

Il giocatore viola Gaetano Castrovilli, in prestito alla Cremonese ha fatto il suo esordio con l’Italia Under 21.

Il numero dieci grigiorosso è stato schierato da titolare da mister Di Biagio nella gara amichevole dell’Italia contro l’Inghilterra. Certamente una serata piena di emozione, anche se la sua partita non è stata delle migliori per lui.

Dopo la gara Castrovilli ha rilasciato alcune dichiarazioni a tuttomercatoweb.com: “Stasera abbiamo messo in grossa difficoltà gli inglesi, peccato per il risultato ma continueremo a lavorare per l'Europeo. Qui la concorrenza é tanta, se pero' dovesse arrivare qualche giocatore dalla Nazionale A sarebbe meglio anche per noi.

Conferma da parte della Fiorentina? Spero di sì, magari. In B ci sono tanti ragazzi che si impegnano quotidianamente e diamo tutti il massimo. E’ un onore vestire la maglia dell’Italia“.