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Notizie Castrovilli Cremonese Fiorentina

Mogos: "Castrovilli mi ricorda tanto Kakà quando porta la palla. In allenamento..."

22 maggio 2020 14:46

Il Brescia è interessato a Gaetano Castrovilli della Fiorentina. Ha giocato in Serie B alla Cremonese

12 giugno 2019 16:30

Di Biagio ha convocato Gaetano Castrovilli per un pre ritiro a Roma. Poi il 6 giugno ufficializerà la lista definitiva

25 maggio 2019 14:03

Castrovilli: "La Fiorentina? E’ un grande club, credo fortemente che i calciatori viola sapranno uscire da questa situazione delicata"

22 maggio 2019 18:09

Castrovilli ieri titolare nell'under 21 azzurra dichiara: "Voglio meritarmi la viola.."

16 novembre 2018 20:24

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