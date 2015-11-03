Notizie Castrovilli Cremonese Fiorentina

Mogos: "Castrovilli mi ricorda tanto Kakà quando porta la palla. In allenamento..."
22 maggio 2020 14:46
Il Brescia è interessato a Gaetano Castrovilli della Fiorentina. Ha giocato in Serie B alla Cremonese
12 giugno 2019 16:30
Di Biagio ha convocato Gaetano Castrovilli per un pre ritiro a Roma. Poi il 6 giugno ufficializerà la lista definitiva
25 maggio 2019 14:03
Castrovilli: "La Fiorentina? E’ un grande club, credo fortemente che i calciatori viola sapranno uscire da questa situazione delicata"
22 maggio 2019 18:09
Castrovilli ieri titolare nell'under 21 azzurra dichiara: "Voglio meritarmi la viola.."
16 novembre 2018 20:24
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