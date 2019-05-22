Castrovilli: "La Fiorentina? E’ un grande club, credo fortemente che i calciatori viola sapranno uscire da questa situazione delicata"

Gaetano Castrovilli, l'esterno d'attacco della Fiorentina in prestito alla Cremonese ha salutato il suo ex club:"Qui sono stato benissimo e mi piacerebbe anche restare per continuare a crescere in un...

A cura di Redazione Labaroviola 22 maggio 2019 18:09

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