Castrovilli: "La Fiorentina? E’ un grande club, credo fortemente che i calciatori viola sapranno uscire da questa situazione delicata"
Gaetano Castrovilli, l'esterno d'attacco della Fiorentina in prestito alla Cremonese ha salutato il suo ex club:"Qui sono stato benissimo e mi piacerebbe anche restare per continuare a crescere in un...
Gaetano Castrovilli, l'esterno d'attacco della Fiorentina in prestito alla Cremonese ha salutato il suo ex club:
"Qui sono stato benissimo e mi piacerebbe anche restare per continuare a crescere in un ambiente perfetto, ma ad una piazza importante come Firenze non si può rinunciare in modo semplice. Non so ancora con esattezza cosa avvera' nel mio futuro, ma avrò lo stesso obiettivo di sempre cioe' fare bene. Sono un ragazzo umile, ci metto tanto impegno e spero di potercela fare anche in questa occasione. La Fiorentina? E’ una grande club, la squadra ha tanti elementi di qualità: credo fortemente che i calciatori viola sapranno uscire da questa situazione delicata, non posso immaginare altro".