Il Brescia è interessato a Gaetano Castrovilli della Fiorentina. Ha giocato in Serie B alla Cremonese
Secondo quanto riportarlo in edicola oggi dal giornale Il Giorno, il centrocampista della Fiorentuna Gaetano Castrovilli è il primo obbiettivo del presidente Cellino per il Brescia. Quest’anno ha gioc...
A cura di Redazione Labaroviola
12 giugno 2019 16:30
Secondo quanto riportarlo in edicola oggi dal giornale Il Giorno, il centrocampista della Fiorentuna Gaetano Castrovilli è il primo obbiettivo del presidente Cellino per il Brescia. Quest’anno ha giocato in prestito alla Cremonese in Serie B.