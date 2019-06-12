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Il Brescia è interessato a Gaetano Castrovilli della Fiorentina. Ha giocato in Serie B alla Cremonese

Secondo quanto riportarlo in edicola oggi dal giornale Il Giorno, il centrocampista della Fiorentuna Gaetano Castrovilli è il primo obbiettivo del presidente Cellino per il Brescia. Quest’anno ha gioc...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
12 giugno 2019 16:30
Il Brescia è interessato a Gaetano Castrovilli della Fiorentina. Ha giocato in Serie B alla Cremonese -
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Secondo quanto riportarlo in edicola oggi dal giornale Il Giorno, il centrocampista della Fiorentuna Gaetano Castrovilli è il primo obbiettivo del presidente Cellino per il Brescia. Quest’anno ha giocato in prestito alla Cremonese in Serie B.

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