Notizie Cellino Fiorentina

Cellino racconta: "Non sapevo l'inglese, una volta ho detto di cambiarmi un divano ed hanno esonerato l'allenatore"
01 dicembre 2023 20:48
Figuraccia Juventus, la rivelazione: "Il Ministro chiamava Moggi per chiedere arbitraggi favorevoli"
18 aprile 2023 19:10
Clamorose rivelazioni di Cellino: "In Lega Calcio abbiamo bruciato documenti con fideiussioni false"
14 aprile 2023 20:12
Cellino corre a nascondersi nello spogliatoio. Ultras Brescia vanno a cercarlo in tribuna dopo sconfitta
18 marzo 2023 18:17
Cellino come Commisso: "Inter ha vinto senza pagare gli stipendi. Indebitata come la Juventus"
10 ottobre 2021 15:20
Sportitalia, la Fiorentina alza l'offerta al Brescia per Cistana, si aspetta la risposta di Cellino
05 gennaio 2021 21:28
Gazzetta, l'offerta per Tonali più alta della Fiorentina". Il motivo del rifiuto
01 settembre 2020 11:41
Tonali al Milan per 25 milioni. Perchè Cellino rifiutò 40/50 milioni dalla Fiorentina?
31 agosto 2020 17:52
Gazzetta, la Fiorentina vuole Cistana del Brescia: Cellino sta valutando, su di lui anche il Napoli
21 luglio 2020 10:34
Nazione, per Cistana la Fiorentina ha offerto 5 milioni ma Cellino chiede di più
19 luglio 2020 11:07
Cellino grida: "Siamo stati sfavoriti contro la Fiorentina. Dalbert e Caceres andavano espulsi nel 1° tempo"
29 giugno 2020 12:30
La Fiorentina ha offerto 50 milioni per Tonali ma ormai il centrocampista è ad un passo dall'Inter
17 giugno 2020 17:52
Balotelli e il Brescia, i motivi della rottura. Durante la quarantena l'episodio decisivo
09 giugno 2020 20:43
Il Brescia licenzia Balotelli, il centravanti era stato anche vicino alla Fiorentina. I motivi della decisione
06 giugno 2020 14:22
Cellino: “La Fiorentina per Tonali farebbe carte false ma alla fine andrà all’Inter o alla Juve”
01 giugno 2020 09:47
Cellino: "Si alla ripresa del campionato, ho cambiato idea. Ma dico no al campo neutro"
10 maggio 2020 17:40
Il presidente del Brescia Massimo Cellino a La Repubblica: "Ho il Coronavirus"
19 aprile 2020 00:09
Cellino: "Solo la FIGC non vuole fermarsi. Brescia in Serie B? Risparmio il 50%". Poi l'attacco a Spadafora...
15 aprile 2020 17:32
Cellino: "Lotito vuol giocare? Raglio d'asino non giunge in Paradiso. Gravina? Vada meno in tv e venga..."
12 aprile 2020 16:29
Cellino: "Riprendere il campionato è pura follia. Se ci costringeranno non schiererò il Brescia"
02 aprile 2020 14:08
Cellino: "Il campionato è finito. Lotito vuole lo scudetto? Se lo prenda. Io penso a sopravvivere"
22 marzo 2020 12:04
Cellino ricorda Astori: "Gli volevo bene, prego sempre per lui. Poteva andare in Russia a guadagnare di più, ma decise di restare"
04 marzo 2020 17:19
Cellino su Tuttosport: "È stato falsato il campionato per l'ennesima volta. Sono disgustato"
01 marzo 2020 14:57
Ecco perché il Brescia ha rifiutato 50 milioni dalla Fiorentina per Tonali a gennaio
07 febbraio 2020 20:36
Ufficiale: Cellino esonera l'allenatore Fabio Grosso del Brescia. Ritorna Corini dopo tre gare
02 dicembre 2019 20:06
Tonali: "Cellino ha detto che non mi vende nemmeno per 300 milioni. Dopo la gara contro la Fiorentina..."
14 novembre 2019 12:59
Brescia, esonerato Corini: ora uno tra Diego Lopez e Fabio Grosso. Prandelli....
04 novembre 2019 12:24
Cellino vuole esonerare Corino, incontro con Prandelli. Potrebbe diventare il nuovo allenatore del Brescia
28 ottobre 2019 18:31
Sentite Cellino: "Tonali? Mi hanno chiesto se vanno bene 50 milioni, ma ne voglio 300"
26 ottobre 2019 13:49
Cellino: "Per me Tonali vale 300 mln. Pulgar? Credo nella buona fede, non farò ricorso per invocare la squalifica"
26 ottobre 2019 10:58
Viviano: "Vorrei chiedere la carriera a Brescia. Cellino il presidente che più capisce di calcio in Italia"
14 ottobre 2019 17:32
In estate Cellino ha valutato Tonali 50 mln. Pradè già a gennaio tornerà all'attacco per lui
14 ottobre 2019 10:23
Gazzetta, per Tonali i viola non mollano la presa. Da giorni contatti Barone-Cellino
06 agosto 2019 09:49
Cellino: "Tonali non ha prezzo perchè non in vendita. Fiorentina? Loro mi diano Chiesa..."
19 luglio 2019 14:29
Pedullà: "Cellino ha blindato Tonali del Brescia e aumentato lo stipendo a 600mila euro"
10 luglio 2019 22:34
La Nazione, La Fiorentina potrebbe fare una maxi offerta per Sandro Tonali del Brescia
24 giugno 2019 09:18
Il Brescia è interessato a Gaetano Castrovilli della Fiorentina. Ha giocato in Serie B alla Cremonese
12 giugno 2019 16:30
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