Labaro Viola

Notizie Cellino Fiorentina

Cellino racconta: "Non sapevo l'inglese, una volta ho detto di cambiarmi un divano ed hanno esonerato l'allenatore"

01 dicembre 2023 20:48

Figuraccia Juventus, la rivelazione: "Il Ministro chiamava Moggi per chiedere arbitraggi favorevoli"

18 aprile 2023 19:10

Clamorose rivelazioni di Cellino: "In Lega Calcio abbiamo bruciato documenti con fideiussioni false"

14 aprile 2023 20:12

Cellino corre a nascondersi nello spogliatoio. Ultras Brescia vanno a cercarlo in tribuna dopo sconfitta

18 marzo 2023 18:17

Cellino come Commisso: "Inter ha vinto senza pagare gli stipendi. Indebitata come la Juventus"

10 ottobre 2021 15:20

Sportitalia, la Fiorentina alza l'offerta al Brescia per Cistana, si aspetta la risposta di Cellino

05 gennaio 2021 21:28

Gazzetta, l'offerta per Tonali più alta della Fiorentina". Il motivo del rifiuto

01 settembre 2020 11:41

Tonali al Milan per 25 milioni. Perchè Cellino rifiutò 40/50 milioni dalla Fiorentina?

31 agosto 2020 17:52

Gazzetta, la Fiorentina vuole Cistana del Brescia: Cellino sta valutando, su di lui anche il Napoli

21 luglio 2020 10:34

Nazione, per Cistana la Fiorentina ha offerto 5 milioni ma Cellino chiede di più

19 luglio 2020 11:07

Cellino grida: "Siamo stati sfavoriti contro la Fiorentina. Dalbert e Caceres andavano espulsi nel 1° tempo"

29 giugno 2020 12:30

La Fiorentina ha offerto 50 milioni per Tonali ma ormai il centrocampista è ad un passo dall'Inter

17 giugno 2020 17:52

Balotelli e il Brescia, i motivi della rottura. Durante la quarantena l'episodio decisivo

09 giugno 2020 20:43

Il Brescia licenzia Balotelli, il centravanti era stato anche vicino alla Fiorentina. I motivi della decisione

06 giugno 2020 14:22

Cellino: “La Fiorentina per Tonali farebbe carte false ma alla fine andrà all’Inter o alla Juve”

01 giugno 2020 09:47

Cellino: "Si alla ripresa del campionato, ho cambiato idea. Ma dico no al campo neutro"

10 maggio 2020 17:40

Il presidente del Brescia Massimo Cellino a La Repubblica: "Ho il Coronavirus"

19 aprile 2020 00:09

Cellino: "Solo la FIGC non vuole fermarsi. Brescia in Serie B? Risparmio il 50%". Poi l'attacco a Spadafora...

15 aprile 2020 17:32

Cellino: "Lotito vuol giocare? Raglio d'asino non giunge in Paradiso. Gravina? Vada meno in tv e venga..."

12 aprile 2020 16:29

Cellino: "Riprendere il campionato è pura follia. Se ci costringeranno non schiererò il Brescia"

02 aprile 2020 14:08

Cellino: "Il campionato è finito. Lotito vuole lo scudetto? Se lo prenda. Io penso a sopravvivere"

22 marzo 2020 12:04

Cellino ricorda Astori: "Gli volevo bene, prego sempre per lui. Poteva andare in Russia a guadagnare di più, ma decise di restare"

04 marzo 2020 17:19

Cellino su Tuttosport: "È stato falsato il campionato per l'ennesima volta. Sono disgustato"

01 marzo 2020 14:57

Ecco perché il Brescia ha rifiutato 50 milioni dalla Fiorentina per Tonali a gennaio

07 febbraio 2020 20:36

Ufficiale: Cellino esonera l'allenatore Fabio Grosso del Brescia. Ritorna Corini dopo tre gare

02 dicembre 2019 20:06

Tonali: "Cellino ha detto che non mi vende nemmeno per 300 milioni. Dopo la gara contro la Fiorentina..."

14 novembre 2019 12:59

Brescia, esonerato Corini: ora uno tra Diego Lopez e Fabio Grosso. Prandelli....

04 novembre 2019 12:24

Cellino vuole esonerare Corino, incontro con Prandelli. Potrebbe diventare il nuovo allenatore del Brescia

28 ottobre 2019 18:31

Sentite Cellino: "Tonali? Mi hanno chiesto se vanno bene 50 milioni, ma ne voglio 300"

26 ottobre 2019 13:49

Cellino: "Per me Tonali vale 300 mln. Pulgar? Credo nella buona fede, non farò ricorso per invocare la squalifica"

26 ottobre 2019 10:58

Viviano: "Vorrei chiedere la carriera a Brescia. Cellino il presidente che più capisce di calcio in Italia"

14 ottobre 2019 17:32

In estate Cellino ha valutato Tonali 50 mln. Pradè già a gennaio tornerà all'attacco per lui

14 ottobre 2019 10:23

Gazzetta, per Tonali i viola non mollano la presa. Da giorni contatti Barone-Cellino

06 agosto 2019 09:49

Cellino: "Tonali non ha prezzo perchè non in vendita. Fiorentina? Loro mi diano Chiesa..."

19 luglio 2019 14:29

Pedullà: "Cellino ha blindato Tonali del Brescia e aumentato lo stipendo a 600mila euro"

10 luglio 2019 22:34

La Nazione, La Fiorentina potrebbe fare una maxi offerta per Sandro Tonali del Brescia

24 giugno 2019 09:18

Il Brescia è interessato a Gaetano Castrovilli della Fiorentina. Ha giocato in Serie B alla Cremonese

12 giugno 2019 16:30

Clamoroso Cellino: fa saltare Castro al Brescia perché indossa una maglia viola. Per scaramanzia...

31 gennaio 2018 15:37

Archivio

Esplora l'archivio di Cellino

Sett. 48 Sett. 16 Sett. 15 Sett. 11
Sett. 40 Sett. 1
Sett. 36 Sett. 30 Sett. 29 Sett. 27 Sett. 25 Sett. 24 Sett. 23 Sett. 19 Sett. 16 Sett. 15 Sett. 14 Sett. 12 Sett. 10 Sett. 9 Sett. 6
Sett. 49 Sett. 46 Sett. 45 Sett. 44 Sett. 43 Sett. 42 Sett. 32 Sett. 29 Sett. 28 Sett. 26 Sett. 24
Sett. 5