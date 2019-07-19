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Cellino: "Tonali non ha prezzo perchè non in vendita. Fiorentina? Loro mi diano Chiesa..."

Massimo Cellino, presidente del Brescia, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport soffermandosi anche sul tema mercato. Queste le sue parole: “Tonali? Non ho fatto il prezzo perché non è...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
19 luglio 2019 14:29
Cellino: "Tonali non ha prezzo perchè non in vendita. Fiorentina? Loro mi diano Chiesa..." -
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Massimo Cellino, presidente del Brescia, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport soffermandosi anche sul tema mercato. Queste le sue parole: “Tonali? Non ho fatto il prezzo perché non è in vendita. Ho parlato da poco con Sandro ed è consapevole che questa è la scelta migliore per lui. È un ragazzo concreto e ha al fianco una famiglia di sani principi. Ci darà una mano per la salvezza e per diventare protagonista in Serie A. I paragoni con Pirlo? Lui è unico. Ha le qualità tecniche ed agonistiche per ricoprire due ruoli contemporaneamente: regista e mezzala. Fiorentina su Tonali? Ha l’occhio lungo. Potrei essere interessato anch’io: vuole scambiarlo con Chiesa?”.

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