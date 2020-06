Sandro Tonali potrebbe essere veramente uno dei prossimi rinforzi dell’Inter di Antonio Conte: l’Inter è in pole rispetto la concorrenza, per aver raggiunto già un accordo con il giocatore. Chiare ormai da tempo le intenzioni del club, in comune accordo con il tecnico, di puntare più su una linea italiana e soprattutto giovane. Il Brescia continua a chiedere non meno di 50 milioni: l’idea dei nerazzurri sarebbe quella di proporre un prestito con obbligo di riscatto, meglio se biennale, più eventuali bonus (operazione alla Barella, per intenderci).

Questo è quello che riporta il Corriere dello Sport. Questa mattina La Nazione ha rivelato come Commisso abbia offerto 50 milioni di euro per il centrocampista classe 2000 ma ha avuto il rifiuto bresciano per via di trattative ormai avviate con Inter e Juventus, anche se, nelle ultime ore, il giovane centrocampista sembra essere sempre più vicino alla squadra nerazzurra.