“Se si riprenderà a giocare io non schiererò la mia squadra – ha detto al Giornale di Brescia Massimo Cellino presidente del club bresciano – non è una provocazione, che mi penalizzino pure. Sto vedendo in giro troppo egoismo. Lotito vuol tornare a giocare? Si dice… raglio d’asino non giunge in Paradiso, io ascolto solo chi è degno di essere ascoltato. Non so nemmeno se rappresenti la Lazio… Gravina? É bene che vada meno in tv e venga a fare un giro a Brescia… Non ho paura della retrocessione, siamo un club solido e la A ce la riprenderemo”.