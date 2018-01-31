Clamoroso Cellino: fa saltare Castro al Brescia perché indossa una maglia viola. Per scaramanzia...
Clamoroso quanto accaduto al Brescia nelle ultime ore. Secondo quanto ricostruiscono i media locali, infatti, il presidente Massimo Cellino avrebbe deciso di far saltare un acquisto praticamente fatto...
A cura di Redazione Labaroviola
31 gennaio 2018 15:37
Clamoroso quanto accaduto al Brescia nelle ultime ore. Secondo quanto ricostruiscono i media locali, infatti, il presidente Massimo Cellino avrebbe deciso di far saltare un acquisto praticamente fatto...per scaramanzia. Facundo Castro, questo il nome del giocatore uruguaiano del Defensor Sporting, indossava infatti una maglia viola del club di appartenenza, nella foto che è stata mostrata al patron. Abbastanza, secondo la ricostruzione, per dire di no all'acquisto.