Notizie Castro Fiorentina

TuttoSport rivela: "Non é più Kean il preferito del Milan, i rossoneri si starebbero muovendo per Castro del Bologna in primis"
16 aprile 2026 18:36
Cassano senza freni su Kean: “Tecnicamente è poca roba, meglio Castro, è più completo"
30 marzo 2026 23:18
Castro: "Ho scelto Bologna e non la Fiorentina per la Champions. Italiano mi ha reso più cattivo sottoporta"
20 febbraio 2025 13:55
Italiano beffa ancora Gasperini, è in semifinale di Coppa Italia un'altra volta dopo le tre con la Fiorentina
04 febbraio 2025 23:22
Sentite il vicepresidente del Velez: "Su Castro c'erano Bologna e Fiorentina. Non aveva dubbi 'Voglio il Bologna' ha ripetuto più volte"
10 gennaio 2025 13:44
Kean vs Castro, due centravanti a confronto: l'attaccante viola è un classico bomber
15 dicembre 2024 10:11
Commisso al Corfior:”Voglio un calcio più giusto. Castro e Chiesa restano se fanno bene”
05 febbraio 2020 09:50
Drago monumentale e panchina corta: la Fiorentina si salva. Paura per Castro, quanto manca Ribery
26 gennaio 2020 15:46
L'Italia schianta la Bosnia (0-3): segnano Acerbi, Insigne e Belotti. Esordio Castro in maglia azzurra
15 novembre 2019 23:30
Una chance per Zurkowski: senza Castro e Pulgar contro il Verona può finalmente toccare a lui
13 novembre 2019 15:10
Castro e la Fiorentina, i viola sono la vittima preferita del calciatore cagliaritano
20 ottobre 2018 19:54
Clamoroso Cellino: fa saltare Castro al Brescia perché indossa una maglia viola. Per scaramanzia...
31 gennaio 2018 15:37
Chievo, Inter e quei tanti gol subiti dalla Fiorentina su cross. Più facile subirli che farli in casa viola
12 ottobre 2017 10:18
Castro: "Ho detto di crossare perchè la Fiorentina dormiva sulla destra. Senza errore di Biraghi non avrei segnato"
03 ottobre 2017 14:38
Nazione: una Fiorentina poco grintosa si fa rimontare dal Chievo di Castro
02 ottobre 2017 10:25
Castro: "Il secondo un gran gol, non è facile rimontare a una squadra così forte. Maradona.."
01 ottobre 2017 17:42
Simeone illude la Fiorentina. Castro fa doppietta e il Chievo ribalta il risultato (2-1)
01 ottobre 2017 16:41
Avvio shock al Bentegodi, Castro raddoppia
01 ottobre 2017 15:59
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