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Notizie Castro Fiorentina

TuttoSport rivela: "Non é più Kean il preferito del Milan, i rossoneri si starebbero muovendo per Castro del Bologna in primis"

16 aprile 2026 18:36

Cassano senza freni su Kean: “Tecnicamente è poca roba, meglio Castro, è più completo"

30 marzo 2026 23:18

Castro: "Ho scelto Bologna e non la Fiorentina per la Champions. Italiano mi ha reso più cattivo sottoporta"

20 febbraio 2025 13:55

Italiano beffa ancora Gasperini, è in semifinale di Coppa Italia un'altra volta dopo le tre con la Fiorentina

04 febbraio 2025 23:22

Sentite il vicepresidente del Velez: "Su Castro c'erano Bologna e Fiorentina. Non aveva dubbi 'Voglio il Bologna' ha ripetuto più volte"

10 gennaio 2025 13:44

Kean vs Castro, due centravanti a confronto: l'attaccante viola è un classico bomber

15 dicembre 2024 10:11

Commisso al Corfior:”Voglio un calcio più giusto. Castro e Chiesa restano se fanno bene”

05 febbraio 2020 09:50

Drago monumentale e panchina corta: la Fiorentina si salva. Paura per Castro, quanto manca Ribery

26 gennaio 2020 15:46

L'Italia schianta la Bosnia (0-3): segnano Acerbi, Insigne e Belotti. Esordio Castro in maglia azzurra

15 novembre 2019 23:30

Una chance per Zurkowski: senza Castro e Pulgar contro il Verona può finalmente toccare a lui

13 novembre 2019 15:10

Castro e la Fiorentina, i viola sono la vittima preferita del calciatore cagliaritano

20 ottobre 2018 19:54

Clamoroso Cellino: fa saltare Castro al Brescia perché indossa una maglia viola. Per scaramanzia...

31 gennaio 2018 15:37

Chievo, Inter e quei tanti gol subiti dalla Fiorentina su cross. Più facile subirli che farli in casa viola

12 ottobre 2017 10:18

Castro: "Ho detto di crossare perchè la Fiorentina dormiva sulla destra. Senza errore di Biraghi non avrei segnato"

03 ottobre 2017 14:38

Nazione: una Fiorentina poco grintosa si fa rimontare dal Chievo di Castro

02 ottobre 2017 10:25

Castro: "Il secondo un gran gol, non è facile rimontare a una squadra così forte. Maradona.."

01 ottobre 2017 17:42

Simeone illude la Fiorentina. Castro fa doppietta e il Chievo ribalta il risultato (2-1)

01 ottobre 2017 16:41

Avvio shock al Bentegodi, Castro raddoppia

01 ottobre 2017 15:59

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