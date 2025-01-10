Sentite il vicepresidente del Velez: "Su Castro c'erano Bologna e Fiorentina. Non aveva dubbi 'Voglio il Bologna' ha ripetuto più volte"

Il vicepresidente del Vélez, Gustavo Oscar Garcia ha parlato a Il Resto del Carlino e ha confermato che sull’attuale attaccante del Bologna, Santiago Castro c’era anche la Fiorentina: “Sì, c ‘erano ta...

Il vicepresidente del Vélez, Gustavo Oscar Garcia ha parlato a Il Resto del Carlino e ha confermato che sull’attuale attaccante del Bologna, Santiago Castro c’era anche la Fiorentina: “Sì, c ‘erano tanti club che lo volevano oltre ai rossoblù. Due in particolare: uno era la Fiorentina e l’altro era in Spagna. Cosa ha fatto la differenza? L’hanno fatta la volontà del Bologna che è andato con forza sul ragazzo ed è stato disposto a pagare un po’ più dei dodici milioni della clausola rescissoria. Ma la differenza l’ha fatta soprattutto Santi. E’ stato lui a scegliere la destinazione. Noi gli abbiamo chiesto che cosa volesse fare, che cosa si sentisse. E lui non ha avuto mai dubbi, "Voglio il Bologna". Ce l’ha ripetuto più volte”.

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