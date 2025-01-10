Monza-Fiorentina i precedenti sorridono ai viola. L'ultima vittoria al Brianteo nella stagione scorsa con il gol di Beltran

Lunedì sera sarà una partita importantissima per la Fiorentina, che affronterà il Monza al Brianteo nel posticipo del lunedì sera. E' già una partita decisiva per rimanere agganciati al treno Champion...

Lunedì sera sarà una partita importantissima per la Fiorentina, che affronterà il Monza al Brianteo nel posticipo del lunedì sera. E' già una partita decisiva per rimanere agganciati al treno Champions League. Un gara piena d'insidie, come quella che venne giocata alla terza giornata di questa stagione e terminò con il punteggio di 2-2 all'Artemio Franchi.

Tutti ci ricordiamo dei gol pesantissimi di Djuric e Maldini che avevano portato la compagine biancorossa avanti di due reti, per poi essere raggiunta dai gol di Kean e Gosens in pieno recupero. La formazione di Palladino, nei precedenti della sfida, è in vantaggio con il numero di successi: 9 vittorie, 3 pareggi, 3 sconfitte. L'ultimo trionfo della squadra gigliata a Monza risale alla stagione scorsa, con il gol partita siglato da Beltran. Viste le difficoltà nel finalizzare della formazione viola, questa statistica potrebbe essere di buon auspicio per riprendere a correre come qualche settimana fa, dove la Fiorentina sembrava la corazzata da battere nel nostro campionato.

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