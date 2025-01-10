Trevisani: "La partita a Torino di Gudmundsson mi ha preoccupato, la Fiorentina ha bisogno di lui"

Il noto giornalista ed opinionista Riccardo Trevisani è intervenuto nel podcast di Cronache di spogliatoio "Fontana di Trevi" ed ha parlato brevemente anche del momento della Fiorentina, queste le sue...

Il noto giornalista ed opinionista Riccardo Trevisani è intervenuto nel podcast di Cronache di spogliatoio "Fontana di Trevi" ed ha parlato brevemente anche del momento della Fiorentina, queste le sue parole:

"Palladino deve ripartire dalla Fiorentina di questo mercato in cui ci sono Biraghi in uscita, Martinez Quarta che va via, e dal recupero di Gudmundsson. Gud è arrivato a Firenze per fare la differenza e l'ha fatta per 5 minuti perché quelli ha giocato, a Torino ha fatto una partita brutta brutta, una partita fiacca non dal solito Gudmundsson. Non è che deve fare goal tutte le partite ma l'ho visto proprio spento e mi ha molto preoccupato perché non capisco come in una squadra in cui: Sottil sta rinascendo, Kean sta facendo la miglior stagione della carriera, Cataldi anche, De Gea è completamente rinato ed è nata una stella come Comuzzo, non capisco perché Gudmundsson e Colpani stiano faticando"

DALLA SARDEGNA KOUAME

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