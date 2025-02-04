Italiano beffa ancora Gasperini, è in semifinale di Coppa Italia un'altra volta dopo le tre con la Fiorentina
Il Bologna conferma il suo ottimo momento di forma ed elimina l'Atalanta in trasferta conquistando le semifinali di Coppa Italia dopo 26 anni
Un gol di Castro nel secondo tempo regala al Bologna la semifinale di Coppa Italia. Un traguardo atteso 26 anni dagli emiliani che battono l'Atalanta di misura al Gewiss. Dea molto propositiva sin da inizio partita ma che spreca diverse occasioni da gol sia nel primo che nel secondo tempo. Daniel Maldini nella ripresa si fa ipnotizzare da Skorupski solo davanti al portiere polacco. La squadra di Italiano ne approfitta invece con il colpo di testa del suo attaccante capace di anticipare Rui Patricio in uscita e mettere la palla in rete. Italiano raggiunge la semifinale di Coppa Italia per la quarta volta dopo le tre raggiunte con la Fiorentina.
Lo riporta fanpage.it
Sabatini sarcastico con la Juve sui social: “Giuntoli è il miglior DS della storia della Fiorentina”
https://www.labaroviola.com/sabatini-sarcastico-con-la-juve-sui-social-giuntoli-e-il-miglior-ds-della-storia-della-fiorentina/287702/