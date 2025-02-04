Sabatini sarcastico con la Juve sui social: "Giuntoli è il miglior DS della storia della Fiorentina"

La cessione alla Fiorentina di Fagioli dopo quella estiva di Moise Kean rischia di trasformarsi in un altro rimpianto per i tifosi bianconeri

La pagina instagram mondocalcisticomc esalta il mercato della Fiorentina, in particolare l'acquisto nelle sessioni estiva e invernale di due grandi talenti che alla Juventus per motivi diversi non erano, non sono, riusciti ad esprimersi al meglio, Moise Kean e Nicolò Fagioli.

In particolare si osserva come il corrispettivo dovuto dai viola ai bianconeri per i due giocatori sia addirittura inferiore di quanto pagato dai bianconeri per il solo Nico Gonzalez. Sotto il post diversi commenti che plaudono alle mosse di Pradè e criticano fortemente l'operato del DS della Juventus Cristiano Giuntoli. Uno di questi ultimi è quello ironico del giornalista sportivo Sandro Sabatini : "Giuntoli è il miglior DS della storia della Fiorentina"

Caressa: “Gol bellissimo che s’inserisce in una collana di perle che è il campionato di Kean di quest’anno”

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