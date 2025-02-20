Castro: "Ho scelto Bologna e non la Fiorentina per la Champions. Italiano mi ha reso più cattivo sottoporta"

L'attaccante del Bologna Santiago Castro ha rilasciato un'intervista al Il Resto del Carlino parlando di un retroscena di calciomercato che ha visto interessata la Fiorentina, di seguito scriviamo la...

L'attaccante del Bologna Santiago Castro ha rilasciato un'intervista al Il Resto del Carlino parlando di un retroscena di calciomercato che ha visto interessata la Fiorentina, di seguito scriviamo la sua dichiarazione: "Prima di arrivare qui mi volevano quattro squadre Bologna, Genoa, Fiorentina e un club di Premier League. Due fattori hanno fatto la differenza nella mia scelta, soprattutto a livello umano: la possibilità di andare in Champions e il modo in cui mi hanno fatto sentire Di Vaio, Sartori e Fenucci. La cosa che mi è piaciuta di più da parte loro, è che mi chiamavano per sapere come stessi e non per parlare di contratti. Vincenzo Italiano? è molto bravo, sono felice di averlo come mister. Mi ha aiutato ad essere più cattivo sottoporta, cambiandomi testa e gioco. Faremo grandi cose con lui".

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