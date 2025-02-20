I tifosi della Juventus contro Nico Gonzalez: "Come abbiamo fatto a spendere 38 milioni per lui?"

Ieri sera la Juventus è uscita ai play-off di Champions League perdendo per 3-1 ai supplementari contro il PSV Eindovhen in un turno di Champions molto amaro per le squadre Italiane. Serata amara anch...

Ieri sera la Juventus è uscita ai play-off di Champions League perdendo per 3-1 ai supplementari contro il PSV Eindovhen in un turno di Champions molto amaro per le squadre Italiane. Serata amara anche per i due ex viola come Dusan Vlahovic e Nico Gonzalez, il primo è entrato solo al 90' ed ha colpito un palo che avrebbe potuto salvare la Juventus, mentre il secondo ha giocato 120 minuti ma a fine partita è finito nel mirino della critica dei tifosi bianconeri.

Infatti su X molti tifosi bianconeri si sono scagliati contro Nico per le prestazioni insufficienti in questa prima parte di esperienza a Torino, in molti si chiedono cosa hanno visto i dirigenti della Juve in Nico per spendere quasi 40 milioni per lui, altri ancora si chiedono perché la Juventus abbia deciso di cedere Soulè per prendere Nico, mentre i più critici si sbilanciano dipingendo Nico come il miglior pacco dato da Commisso alla Juventus.

A quanto pare anche nel calcio la storia si ripete, dopo Bernardeschi, Chiesa e Vlahovic anche Nico è finito nel mirino della critica dopo essere passato dalla Fiorentina alla Juventus, trasferimenti che a quanto pare non fanno mai contente le due tifoserie