Gabriele Menicacci

Pongracic ha messo Comuzzo in panchina, solo 30 minuti di media a partita nelle ultime 5 gare
21 febbraio 2025 11:28
Castro: "Ho scelto Bologna e non la Fiorentina per la Champions. Italiano mi ha reso più cattivo sottoporta"
20 febbraio 2025 13:55
Dal Viola Park: "Adli ancora fuori, Comuzzo si gioca il posto con Pongracic. Fagioli e Zaniolo titolari"
19 febbraio 2025 19:46
Scoppia il caso in casa Atalanta? Lookman risponde a Gasperini: “Parole profondamente irrispettose. Fa male”
19 febbraio 2025 14:30
La Fiorentina lo ha scartato ma Hancko continua a incantare in Champions, è il migliore contro il Milan
19 febbraio 2025 12:53
Falso in bilancio Napoli nel 2019, 2020 e 2021. De Laurentiis a giudizio. Rischio penalizzazione
19 febbraio 2025 11:04
Vitale: "Sembra che ci siano problemi tra Gudmundsson e Palladino. Pradè parla contro l'allenatore"
18 febbraio 2025 18:30
Conti: "Col Como il contrario della gara con l'Inter. Gudmundsson? Deve giocare. Serve un vice-Kean"
18 febbraio 2025 17:17
Baiano: "Il Como è tecnicamente più forte della Fiorentina, certi giocatori di qualità non li hai tu"
18 febbraio 2025 14:32
Da Verona: Valentini titolare contro la Fiorentina. Squalificato Bradaric, esordio per Oyegoke
18 febbraio 2025 14:15
Il Tirreno riporta: "Bove dovrebbe leggere il giuramento al Torneo di Viareggio il 17 marzo"
18 febbraio 2025 13:07
Gazzetta: "La Fiorentina è Kean dipendente, Gudmundsson e Colpani devono essere recuperati"
18 febbraio 2025 11:24
Sentite La Nazione: “Da Pongracic a Pradè, nel mirino c’è Palladino, sale la pressione”
18 febbraio 2025 09:10
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