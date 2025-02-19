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Dal Viola Park: "Adli ancora fuori, Comuzzo si gioca il posto con Pongracic. Fagioli e Zaniolo titolari"

Palladino deve fare a meno di alcuni giocatori e prepara la sfida contro il Verona di domenica pomeriggio. Le ultime dal Viola Park

A cura di Gabriele Menicacci
19 febbraio 2025 19:46
Dal Viola Park: "Adli ancora fuori, Comuzzo si gioca il posto con Pongracic. Fagioli e Zaniolo titolari" - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 16.02.2025, Fiorentina-Como, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 16.02.2025, Fiorentina-Como, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Secondo quanto riportato da Radio Bruno, si avvicina la partita della Fiorentina contro il Verona in programma allo stadio Bentegodi alle ore 15 domenica. Palladino deve fare a meno di Gudmundsson, Colpani e anche di Adli che rimane fuori per la distorsione alla caviglia arrivata prima della sfida di recupero contro l'Inter. In difesa è aperto il ballottaggio tra Comuzzo e Pongracic per il ruolo di difensore centrale di destra. A centrocampo dovrebbe giocare Fagioli con Zaniolo esterno destro e Moise Kean centravanti.

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