Dal Viola Park: "Adli ancora fuori, Comuzzo si gioca il posto con Pongracic. Fagioli e Zaniolo titolari"

Palladino deve fare a meno di alcuni giocatori e prepara la sfida contro il Verona di domenica pomeriggio. Le ultime dal Viola Park

Secondo quanto riportato da Radio Bruno, si avvicina la partita della Fiorentina contro il Verona in programma allo stadio Bentegodi alle ore 15 domenica. Palladino deve fare a meno di Gudmundsson, Colpani e anche di Adli che rimane fuori per la distorsione alla caviglia arrivata prima della sfida di recupero contro l'Inter. In difesa è aperto il ballottaggio tra Comuzzo e Pongracic per il ruolo di difensore centrale di destra. A centrocampo dovrebbe giocare Fagioli con Zaniolo esterno destro e Moise Kean centravanti.