Dal Viola Park: "Adli ancora fuori, Comuzzo si gioca il posto con Pongracic. Fagioli e Zaniolo titolari"
Palladino deve fare a meno di alcuni giocatori e prepara la sfida contro il Verona di domenica pomeriggio. Le ultime dal Viola Park
A cura di Gabriele Menicacci
19 febbraio 2025 19:46
Secondo quanto riportato da Radio Bruno, si avvicina la partita della Fiorentina contro il Verona in programma allo stadio Bentegodi alle ore 15 domenica. Palladino deve fare a meno di Gudmundsson, Colpani e anche di Adli che rimane fuori per la distorsione alla caviglia arrivata prima della sfida di recupero contro l'Inter. In difesa è aperto il ballottaggio tra Comuzzo e Pongracic per il ruolo di difensore centrale di destra. A centrocampo dovrebbe giocare Fagioli con Zaniolo esterno destro e Moise Kean centravanti.