Vitale: "Sembra che ci siano problemi tra Gudmundsson e Palladino. Pradè parla contro l'allenatore"

Pino Vitale, direttore sportivo, ha parlato della situazione in casa Fiorentina dopo la sconfitta contro il Como, queste le sue parole a Radio Firenze Viola:"Pongracic ha sbagliato a fare certe dichia...

Pino Vitale, direttore sportivo, ha parlato della situazione in casa Fiorentina dopo la sconfitta contro il Como, queste le sue parole a Radio Firenze Viola:

"Pongracic ha sbagliato a fare certe dichiarazioni nel post partita, l'allenatore dovrebbe farsi sentire e arrabbiarsi per questo. Inoltre se Palladino va in conferenza stampa e giustamente difende la squadra, il direttore Pradè non può fare certi interventi elencando tutte le lacune e andando contro a ciò che ha appena detto il mister. Se pensi questo allora devi esonerarlo.

La Fiorentina secondo me deve giocare con il 4-3-2-1, con Comuzzo sempre titolare. Zaniolo non deve giocare punta, ma partire esterno per poi accentrarsi. Da fuori sembra non ci sia un grande rapporto tra Gudmundsson e Palladino. Il giocatore deve essere recuperato, perché è stato fatto un grosso investimento. Se poi da qui a fine stagione non va, allora si faranno altre scelte".