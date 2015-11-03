Labaro Viola

Notizie Pino Vitale Fiorentina

Vitale: "Se la Fiorentina resta in mano a Joseph che non si fa mai vedere, è dura costruire una società forte"

23 aprile 2026 14:19

Vitale: "La Fiorentina se vince col Pisa da un segnale a se stessa e può arrivare in fondo alla Conference"

20 febbraio 2026 23:12

Vitale: “Impossibile andare avanti con Vanoli. Paratici? Era abituato a lavorare con grandi dirigenti”

10 febbraio 2026 10:27

"Un dirigente a che serve? per le foto con gli acquisti? la Fiorentina con Ferrari non va lontano"

03 febbraio 2026 23:16

Vitale: "Paratici è un professionista di prima fascia, spero che Commisso venda la Fiorentina"

14 gennaio 2026 21:26

Vitale: "Se Paratici sta lavorando per Tottenham e Fiorentina insieme, la società viola ha sbagliato."

13 gennaio 2026 17:41

Vitale: "Le dichiarazioni di Commisso fanno cadere le braccia. Vanoli? Sono con lui fino a domenica"

11 dicembre 2025 14:34

Pino Vitale: "Per alzare il livello di questa Fiorentina mancano un regista e un difensore forti"

02 settembre 2025 23:12

Vitale: "Kean campionato mostruoso. Lo schema è 'palla lunga e spera', ma ha fatto 25 gol"

14 aprile 2025 23:58

Vitale: "A Firenze sono contenti: hanno battuto Juve e Milan, ma poi non si può arrivare noni"

18 marzo 2025 22:05

Pino Vitale: "Palladino in conferenza mi è sembrato un pulcino bagnato. Fosse esonerato vorrei Sarri"

27 febbraio 2025 19:36

Vitale: "Sembra che ci siano problemi tra Gudmundsson e Palladino. Pradè parla contro l'allenatore"

18 febbraio 2025 18:30

Vitale: "Ad Empoli la Fiorentina ha fatto ridere. Palladino non pensi che i fiorentini siano stupidi"

03 ottobre 2024 19:31

Vitale senza giri di parole: "La società non esiste. Italiano non ha un dirigente con cui confrontarsi"

20 febbraio 2024 19:27

Vitale: "Biraghi dopo il Lecce ha parlato come un dirigente. Nzola esterno mi sa di provocazione"

05 febbraio 2024 22:31

Vitale bacchetta la Fiorentina: "Il mercato si fa a giugno, non a gennaio. Serve almeno un difensore"

19 dicembre 2023 20:12

Vitale: "Se Nzola è questo la Fiorentina deve guardarsi intorno a gennaio. Potrebbe venderlo"

15 novembre 2023 18:29

Vitale: "Kayode sarà il più forte. Kvaratskhelia costretto a cambiare fascia. Barone c'entra poco col calcio"

11 ottobre 2023 16:00

Sentite Vitale: "Fiorentina deve pensare ad altro prima di Parisi. Devono decidere se vendere Biraghi"

08 luglio 2023 19:28

Vitale sicuro: "Fiorentina vince Conference e se la gioca con l'Inter. Secondo gol Basilea venuto per caso"

18 maggio 2023 19:28

Vitale: "Sampdoria? Fiorentina pensa alle coppe ma vorrà vincere, mai visto giocare per perdere"

29 aprile 2023 18:46

Vitale: "Atalanta chiede 20 milioni per Zapata. Società senza idee. Brekalo non aggiunge nulla"

30 gennaio 2023 13:47

Vitale: "Barone con il calcio non c'entra nulla. Adesso venderei Amrabat e prenderei subito Vicario"

10 gennaio 2023 11:08

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