Notizie Pino Vitale Fiorentina

Vitale: "Se la Fiorentina resta in mano a Joseph che non si fa mai vedere, è dura costruire una società forte"
23 aprile 2026 14:19
Vitale: "La Fiorentina se vince col Pisa da un segnale a se stessa e può arrivare in fondo alla Conference"
20 febbraio 2026 23:12
Vitale: “Impossibile andare avanti con Vanoli. Paratici? Era abituato a lavorare con grandi dirigenti”
10 febbraio 2026 10:27
"Un dirigente a che serve? per le foto con gli acquisti? la Fiorentina con Ferrari non va lontano"
03 febbraio 2026 23:16
Vitale: "Paratici è un professionista di prima fascia, spero che Commisso venda la Fiorentina"
14 gennaio 2026 21:26
Vitale: "Se Paratici sta lavorando per Tottenham e Fiorentina insieme, la società viola ha sbagliato."
13 gennaio 2026 17:41
Vitale: "Le dichiarazioni di Commisso fanno cadere le braccia. Vanoli? Sono con lui fino a domenica"
11 dicembre 2025 14:34
Pino Vitale: "Per alzare il livello di questa Fiorentina mancano un regista e un difensore forti"
02 settembre 2025 23:12
Vitale: "Kean campionato mostruoso. Lo schema è 'palla lunga e spera', ma ha fatto 25 gol"
14 aprile 2025 23:58
Vitale: "A Firenze sono contenti: hanno battuto Juve e Milan, ma poi non si può arrivare noni"
18 marzo 2025 22:05
Pino Vitale: "Palladino in conferenza mi è sembrato un pulcino bagnato. Fosse esonerato vorrei Sarri"
27 febbraio 2025 19:36
Vitale: "Sembra che ci siano problemi tra Gudmundsson e Palladino. Pradè parla contro l'allenatore"
18 febbraio 2025 18:30
Vitale: "Ad Empoli la Fiorentina ha fatto ridere. Palladino non pensi che i fiorentini siano stupidi"
03 ottobre 2024 19:31
Vitale senza giri di parole: "La società non esiste. Italiano non ha un dirigente con cui confrontarsi"
20 febbraio 2024 19:27
Vitale: "Biraghi dopo il Lecce ha parlato come un dirigente. Nzola esterno mi sa di provocazione"
05 febbraio 2024 22:31
Vitale bacchetta la Fiorentina: "Il mercato si fa a giugno, non a gennaio. Serve almeno un difensore"
19 dicembre 2023 20:12
Vitale: "Se Nzola è questo la Fiorentina deve guardarsi intorno a gennaio. Potrebbe venderlo"
15 novembre 2023 18:29
Vitale: "Kayode sarà il più forte. Kvaratskhelia costretto a cambiare fascia. Barone c'entra poco col calcio"
11 ottobre 2023 16:00
Sentite Vitale: "Fiorentina deve pensare ad altro prima di Parisi. Devono decidere se vendere Biraghi"
08 luglio 2023 19:28
Vitale sicuro: "Fiorentina vince Conference e se la gioca con l'Inter. Secondo gol Basilea venuto per caso"
18 maggio 2023 19:28
Vitale: "Sampdoria? Fiorentina pensa alle coppe ma vorrà vincere, mai visto giocare per perdere"
29 aprile 2023 18:46
Vitale: "Atalanta chiede 20 milioni per Zapata. Società senza idee. Brekalo non aggiunge nulla"
30 gennaio 2023 13:47
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