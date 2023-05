Vitale sicuro: “Fiorentina vince Conference e se la gioca con l’Inter. Secondo gol Basilea venuto per caso”

Pino Vitale ha parlato a Radio Bruno per parlare del match di stasera Basilea–Fiorentina e fare un quadro della stagione del club gigliato. Queste le sue parole:

“Partita di stasera? Io sono sicuro che la Fiorentina vinca la coppa e che se la vada a giocare contro l’Inter. Il secondo gol del Basilea è venuto per caso sennò sarebbe stato un pareggio. I giocatori quando arrivano in semifinale non c’è bisogno di gasarli…ormai la Fiorentina era concentrata sulle coppe ed i giocatori andranno in campo convinti di poter vincere.

Stagione? Alla Fiorentina deve rimanere qualcosa in mano perchè sarebbe una stagione non fallimentare ma modesta perchè la Fiorentina non ha la rosa per quella posizione in campionato dovrebbe avere qualche punto in più.”

