Bucchioni avverte: “Futuro Fiorentina passa da futuro del Franchi: club senza stadio come tavolo senza gambe”

Enzo Bucchioni è intervenuto a Radio Bruno per parlare del tema Restyling Franchi di Firenze. Queste le sue dichiarazioni:

“Ho dubbi da tre anni e i miei dubbi adesso sono avvalorati dai fatti perchè vedete quanti ostacoli ci sono. Questo perchè i presupposti sono sbagliati. Non sono da solo, come abbiamo visto con le parole di Renzi, perchè a questo punto il tema ed il focus è un altro: come si fa a fare una gara d’appalto per uno stadio che dovrebbe costare più di 200 milioni quando i soldi non ce li hai? Se sei a metà lavori ed hai finito il budget cosa fai, cosa succede? I dubbi sul fatto che l’asta possa andare deserta è vera perchè il progetto è complicato: è giusto andare avanti con questa idea se non c’è la copertura economica?Un’altra azienda importante, privata, ha avuto problemi addirittura per fare il Viola Park ed in questo caso i soldi chi li tirerebbe fuori? Mi dispiace per Nardella che è andato ad infilarsi in questa situazione, non ce l’ho con nessuno. Mi interessa per la Fiorentina: è questo che non si è capito. Le società di calcio hanno uno sviluppo con lo stadio: senza uno stadio di proprietà è come un tavolo senza gambe, non lo puoi spostare. Non si può programmare il futuro perchè non sa dove andrà a giocare, quanto starà fuori…come fa Rocco a comprare giocatori se non sa quanti soldi gli entrano dalla biglietteria? Dal futuro del Franchi passa il futuro della Fiorentina, ancora non si è capito.”

