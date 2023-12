Vitale bacchetta la Fiorentina: “Il mercato si fa a giugno, non a gennaio. Serve almeno un difensore”

L’ex direttore sportivo dell’Empoli, Pino Vitale, ha parlato a Radio Bruno della situazione in casa Fiorentina anche in vista del mercato, queste le sue parole:

“Le squadre si fanno a giugno, è difficile migliorare adesso la Fiorentina, La squadra ha bisogno di un difensore, non è una richiesta tecnica ma serve proprio numericamente, se nelle prossime 3 partite arrivano 7 punti allora si può puntare al quarto posto e alla Champions League, sarà grande lotta con il Napoli che però ha più qualità. Si gioca alla pari con Roma, Lazio e l’Atalanta. Quello che sta facendo il Bologna è merito di Sartori. Sul mercato secondo me c’è più bisogno di un centrale di difesa che di un terzino destro. Secondo me la squadra viola non avrà bisogno a destra, ma più centrali. Beltran verrà fuori pian piano, serve anche un esterno ma non è facile trovarlo a gennaio”

