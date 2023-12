Bucchioni: “Non c’era differenza tra i giocatori della Fiorentina e quelli del Verona nel primo tempo”

Enzo Bucchioni ha parlato a Radio Bruno della situazione in casa Fiorentina dopo il Verona ed a pochi giorni dalla sfida contro il Monza, queste le sue parole:

“Un conto è non voler avere limiti e voler crescere sempre, se invece è sempre mugugno e insoddisfazione costante vuol dire che diventa una palla al piede per tutti. La gente ancora non ha capito la filosofia del calcio attuale, non puoi pretendere che giochi difesa e contropiede. Tutto quello che fa Italiano non va bene a qualcuno, ogni volta una critica diversa. Con il gioco di Italiano i risultati stanno arrivando, non puoi cambiare qualcosa che va bene, puoi dire ad Allegri di cambiare modo di giocare perchè le cose non sono andate ma Italiano sta migliorando i giocatori e sta arrivando sempre ai risultati.

Chi capisce di calcio si è accorto che senza Bonaventura e Nico Gonzalez, ma anche senza Dodò, Duncan, Arthur, non ci sono grandi conoscenze di gioco. Ma ci metto anche Castrovilli che portava qualità a questa squadra quando giocava, se guardi il primo tempo non c’era molta differenza tra i giocatori della Fiorentina e quelli del Verona, anche Duncan è molto importante e non c’era. Domenica è arrivata la dimostrazione che Nzola e Beltran non possono giocare insieme, una lezione agli ex calciatori che parlano giusto per parlare. Il centrocampo non li regge, non c’è equilibrio”

NZOLA E LA COPPA D’AFRICA