Vitale: “Barone con il calcio non c’entra nulla. Adesso venderei Amrabat e prenderei subito Vicario”

L’ex direttore sportivo dell’Empoli, Pino Vitale, ha parlato a RTV38 nella trasmissione “Zona Mista”, queste le sue parole sulla Fiorentina:

“Non conosco personalmente Barone dunque non posso dare un giudizio sulla persona, ma posso dire che lui con il pallone non c’entra nulla. Nico Gonzalez? Può dare un cambio di marcia, se lui gioca bene la squadra può fare un bel passo in avanti, la Fiorentina ha fatto bene con il Milan ma ha ripreso male dopo la sosta per il mondiale. Io venderei Amrabat e con quei soldi prenderei anche Vicario subito già a gennaio”

