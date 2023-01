Venuti non vuole l’Empoli, potrebbe restare a Firenze fino a giugno. Lo vuole anche la Salernitana

Lorenzo Venuti non rinnoverà il suo contratto con la Fiorentina in scadenza a giugno. Questa decisione è stata comunicata al giocatore classe 1995 nel mese di dicembre con tutto il rammarico del terzino di fede viola. A questo punto ci sono stati diversi interessamenti per lui, a cominciare dall’Empoli ma Venuti non ha intenzione di andare a giocare nella squadra azzurra. Anche la Salernitana è interessata a lui ma per adesso non dovrebbe esserci un’uscita immediata con permanenza alla Fiorentina fino a giugno del giocatore, situazione comunque da monitorare.

