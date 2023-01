Calamai: “Alcuni tifosi della Fiorentina hanno accusato Nico di risparmiarsi, bisogna avere più cuore”

Il giornalista fiorentino Luca Calamai, attraverso TMW, ha dato i voti dopo questa giornata di serie A, citando anche il giocatore della Fiorentina, Nico Gonzalez, queste le sue parole:

“6,5 a Gonzalez. Puntava ad andare ai Mondiali con l’Argentina, non è andato per un problema fisico, una parte della tifoseria è andata in collisione con lui accusandolo di fare poco solo per l’obiettivo Mondiale. E’ tornato e ha segnato il rigore decisivo, con le lacrime agli occhi. E’ un invito alla gente per avere un po’ più di cuore”

