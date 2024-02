Vitale: “Biraghi dopo il Lecce ha parlato come un dirigente. Nzola esterno mi sa di provocazione”

Il direttore sportivo Pino Vitale ha parlato ai microfoni di RTV 38, commentando l’ultima prestazione della Fiorentina, uscita malconcia nella gara di Via del Mare. Le sue parole:

“Le parole di Biraghi dopo il Lecce non ci stanno, assolutamente. Ha parlato come un dirigente e quelle parole le doveva dire solo negli spogliatoi. Nzola esterno mi è sembrata una provocazione. Vi sembra normale che nella Fiorentina non ci sia un dirigente che entri nello spogliatoio e canti la messa a allenatore e giocatori? Non mi rimangio quanto detto su Parisi e Kayode, sono i terzini del futuro della Viola, però ultimamente si è perso un po’ di fiducia. Ma sono giovani e ci vuole tempo”.

