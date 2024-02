Sentite l’AD del Genoa: “Avrei rifiutato qualsiasi offerta per Gudmundsson. Fiorentina ha insistito con lui”

Il CEO rossoblù, Andres Balzquez, ha fatto il punto sul calciomercato del Genoa ed ha svelato dei retroscena in merito alla trattativa con la Fiorentina per Albert Gudmundsson che ha infiammato le ultime ore della sessione invernale di calciomercato:

“Abbiamo mandato Ottolini all’ultimo giorno di mercato ad acquistarlo, ma non siamo riusciti a trovarlo. Era un centrocampista di inserimento”. Il vero colpo di mercato è stato trattenere Albert Gumdundsson, faro del Grifone in campo: “Sul tema Gudmundsson, mi fa un po’ sorridere tutte queste storie che sono state montate dai tifosi e dai giornalisti. Per Albert abbiamo avuto un’offerta tre giorni prima che finisse il mercato. Mi ha chiamato la Fiorentina e mi ha detto che volevano l’islandese, io gli ho risposto di non mandarci offerte perchè non lo avremmo venduto. Gli ho detto un prezzo per dire loro che non lo avremmo ceduto: 40 milioni. Se fosse arrivata un’offerta avrei impiegato tre minuti per dire no. Avrei ringraziato per l’offerta ma avrei rifiutato. So che hanno insistito molto con Albert, è venuto da me, mi ha detto che gli avevano fatto un’offerta molto importante e cosa ne pensassi. Io gli ho risposto che era troppo importante per noi per cederlo, in questo momento non potevamo venderlo perchè con lui abbiamo la possibilità di arrivare nella top ten, senza di lui no. Quando la squadra è in difficoltà, ti cerca, lui è un giocatore molto importante e non potevamo cederlo. Lui allora mi ha detto che ha capito, ha ringraziato ed è andato via. Albert si è comportato in una maniera impeccabile. Finito il mercato mi ha scritto un messaggio dicendo che adesso arriviamo nella top ten. Non era convinto di andar via, nemmeno Dragusin”. Lo riporta TMW.

