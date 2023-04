Vitale: “Sampdoria? Fiorentina pensa alle coppe ma vorrà vincere, mai visto giocare per perdere”

Il dirigente Pino Vitale ha parlato in merito alla sfida di domani tra Fiorentina e Sampdoria. Di seguito le sue parole riportate da SampNews24.com:

“La Fiorentina farà il meglio possibile ma è una questione mentale. I giocatori con la Sampdoria vorranno vincere, io non ho mai visto gente in campo per perdere. La squadra viola ha almeno sette – otto punti in meno di quello che vale, deve fare il massimo per migliorarsi. Mentalmente però è sulle coppe”

I CONVOCATI PER IL MATCH CONTRO LA SAMPDORIA