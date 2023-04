Convocati Fiorentina per la Sampdoria: Bonaventura ancora alle prese con l’infortunio, è out

La Fiorentina ha reso ufficiale la lista dei convocati per il match di campionato contro la Sampdoria di domani. Gruppo al completo fatta eccezione per Bonaventura che non recupera dall’infortunio rimediato contro l’Atalanta.

Di seguito il post tramite il profilo Twitter ufficiale del club gigliato:

ARRIVA LA RISPOSTA DEL SINDACO NARDELLA ALLE PAROLE DEL PRESIDENTE COMMISSO