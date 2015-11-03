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Notizie Convocati Acf Fiorentina

I convocati della Fiorentina per il Losanna: Gosens e Fazzini ancora out, Ndour squalificato

17 dicembre 2025 16:30

I convocati della Fiorentina per il Mainz: out Gosens e Sabiri, assente anche Gudmundsson

05 novembre 2025 14:40

Convocati Fiorentina per il Monza: Belotti ed Ikonè sono out. Bonaventura ce la fa

12 maggio 2024 18:29

Convocati Fiorentina per il Club Brugge: Tutti a disposizione. C'è Mandragora e si rivede Nzola

01 maggio 2024 18:17

Convocati Fiorentina per il Sassuolo: nessuna assenza a sorpresa. Kouamè out per la Coppa d'Africa

05 gennaio 2024 18:16

Convocati Fiorentina per il Parma: out Nico a sorpresa! Quarta squalificato, Comuzzo c'è

05 dicembre 2023 18:18

Convocati Fiorentina per il Genk: ecco Kayode! Out Bonaventura, Mandragora e Comuzzo

29 novembre 2023 18:19

Convocati Fiorentina per la Juventus: Pierozzi si ferma, Kayode non recupera, Parisi c'è

04 novembre 2023 18:42

Convocati Fiorentina per il Ferencvaros: nessuna sorpresa, c'è anche Ikonè dopo l'assenza in rifinitura

04 ottobre 2023 18:20

Convocati Fiorentina per il Cagliari: Biraghi stringe i denti e ce la fa, tutti a disposizione

01 ottobre 2023 18:12

Convocati Fiorentina per l'Atalanta: finalmente Barak, Ikonè non ce la fa. Maxime Lopez squalificato

16 settembre 2023 18:13

Convocati Fiorentina per il Rapid Vienna: out Infantino, Ikonè non recupera, Sabiri c'è

30 agosto 2023 14:34

Ikonè salta il Genoa per problema all'anca dopo una botta. Mina rimane a Firenze per trovare la forma

18 agosto 2023 18:15

Convocati Fiorentina per il Sassuolo: tutti a disposizione di Italiano, nessuno rimane a Firenze

01 giugno 2023 18:32

Convocati Fiorentina per il Torino: Amrabat e Nico Gonzalez sono out, Bonaventura squalificato

20 maggio 2023 18:25

Convocati Fiorentina per l'Udinese: Cabral ancora out in campionato, Sottil recupera

13 maggio 2023 18:17

Convocati Fiorentina per il Napoli: sorpresa Cabral, è out. Torna a disposizione Amrabat

06 maggio 2023 18:15

Convocati Fiorentina per la Sampdoria: Bonaventura ancora alle prese con l'infortunio, è out

29 aprile 2023 18:24

Convocati Fiorentina per la Cremonese: Bonaventura non ce la fa, Brekalo a disposizione

26 aprile 2023 18:25

Convocati Fiorentina per il Monza: ci sono Amrabat ed Ikonè, out Brekalo, Bonaventura e Venuti

22 aprile 2023 18:23

Convocati Fiorentina per la Cremonese: out Saponara, ok Jovic e Duncan, Milenkovic c'è

04 aprile 2023 18:18

Convocati Fiorentina per il Lecce: Sottil recupera subito, tutti a disposizione tranne Terzic

18 marzo 2023 18:16

Convocati Fiorentina: Terracciano out per febbre, c'è il classe 2007 Vannucchi, Terzic non recupera

11 marzo 2023 18:39

Convocati Fiorentina per il Sivasspor: Biraghi c'è, Terzic unico assente per l'ottavo di finale di Conference

08 marzo 2023 18:19

Convocati Fiorentina per il Verona: Milenkovic stringe i denti e recupera, tutti a disposizione

26 febbraio 2023 18:11

Convocati Fiorentina per il Braga: Milenkovic out, c'è Sirigu, prima per Brekalo in Conference

22 febbraio 2023 18:27

Convocati Fiorentina per la Juventus: Barak è out, rientra Castrovilli, Sottil ancora non ce la fa

11 febbraio 2023 18:17

Convocati Fiorentina per il Bologna: Amrabat stringe i denti, out solo Sottil e Castrovilli

04 febbraio 2023 18:17

Convocati Fiorentina per la Lazio: Tornano Cabral e Martinez Quarta, out Bianco e Brekalo

28 gennaio 2023 18:38

Convocati Fiorentina con la Roma: assenti Lirola, Amrabat e Nastasic

21 agosto 2021 15:15

Convocati Fiorentina, out Ribery per infortunio. Torna Amrabat

18 febbraio 2021 18:35

Convocati Fiorentina con la Sampdoria: assente l'infortunato Ribery

13 febbraio 2021 15:17

Convocati Fiorentina con l'Inter, presenti Kokorin, Malcuit e Rosati

04 febbraio 2021 19:09

Ecco la lista dei giocatori viola convocati contro il Milan. Presente Montiel

28 novembre 2020 15:10

Ecco la lista dei giocatori convocati nella gara con l'Udinese in Coppa Italia

24 novembre 2020 14:53

Ecco la lista dei convocati da Iachini con l'Udinese. Presente anche Ribery

24 ottobre 2020 18:51

Ecco la lista dei giocatori della Fiorentina convocati contro la Lazio. Presente Beloko

26 giugno 2020 12:46

Milan, ecco la lista dei convocati nella gara con la Fiorentina: out Kjaer ma torna Çalhanoğlu

21 febbraio 2020 21:14

Ecco la lista dei giocatori della Fiorentina convocati da Iachini nella sfida contro il Milan

21 febbraio 2020 19:34

Ecco la lista dei convocati della Fiorentina contro la Juventus a Torino. Assente Duncan

01 febbraio 2020 14:05

ACF: ecco la rosa dei 23 convocati dal tecnico Iachini per la gara con l'Inter. Il comunicato

28 gennaio 2020 14:26

ACF, ecco la lista dei convocati di Montella nella gara di Coppa Italia con il Cittadella. Fuori Chiesa

02 dicembre 2019 20:25

Elenco dei convocati di Montella: Out Terzic, torna Caceres dopo aver recuperato dall'infortunio

09 novembre 2019 16:33

ACF, ecco la lista dei convocati di mister Montella con la Sampdoria. Assenti Pedro e Montiel

24 settembre 2019 19:57

Convocati ACF, Montella ne chiama 24. Benassi recuperato. La lista completa (FOTO)

21 settembre 2019 19:23

Montella convoca Ribery per la prima gara di campionato. Anche Simeone e Biraghi che sono in uscita

23 agosto 2019 23:21

Ecco la lista completa dei convocati della Fiorentina contro il Monza in Coppa Italia

17 agosto 2019 20:02

ACF, elenco dei nuovi calciatori della Fiorentina convocati in ritiro a Moena. Presente Kukovec

12 luglio 2019 17:16

Ecco la lista dei giocatori che andrà in ritiro a Moena. Presenti anche Bangu e Salifu

02 luglio 2019 22:43

Lista dei convocati di Montella per la sfida contro il Parma. Pezzella e' presente

18 maggio 2019 16:29

Convocati ACF, il tecnico Montella ne chiama 23. Quattro aggregati dalla Primavera..

11 maggio 2019 00:07

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