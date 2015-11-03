Notizie Convocati Acf Fiorentina

I convocati della Fiorentina per il Losanna: Gosens e Fazzini ancora out, Ndour squalificato
17 dicembre 2025 16:30
I convocati della Fiorentina per il Mainz: out Gosens e Sabiri, assente anche Gudmundsson
05 novembre 2025 14:40
Convocati Fiorentina per il Monza: Belotti ed Ikonè sono out. Bonaventura ce la fa
12 maggio 2024 18:29
Convocati Fiorentina per il Club Brugge: Tutti a disposizione. C'è Mandragora e si rivede Nzola
01 maggio 2024 18:17
Convocati Fiorentina per il Sassuolo: nessuna assenza a sorpresa. Kouamè out per la Coppa d'Africa
05 gennaio 2024 18:16
Convocati Fiorentina per il Parma: out Nico a sorpresa! Quarta squalificato, Comuzzo c'è
05 dicembre 2023 18:18
Convocati Fiorentina per il Genk: ecco Kayode! Out Bonaventura, Mandragora e Comuzzo
29 novembre 2023 18:19
Convocati Fiorentina per la Juventus: Pierozzi si ferma, Kayode non recupera, Parisi c'è
04 novembre 2023 18:42
Convocati Fiorentina per il Ferencvaros: nessuna sorpresa, c'è anche Ikonè dopo l'assenza in rifinitura
04 ottobre 2023 18:20
Convocati Fiorentina per il Cagliari: Biraghi stringe i denti e ce la fa, tutti a disposizione
01 ottobre 2023 18:12
Convocati Fiorentina per l'Atalanta: finalmente Barak, Ikonè non ce la fa. Maxime Lopez squalificato
16 settembre 2023 18:13
Convocati Fiorentina per il Rapid Vienna: out Infantino, Ikonè non recupera, Sabiri c'è
30 agosto 2023 14:34
Ikonè salta il Genoa per problema all'anca dopo una botta. Mina rimane a Firenze per trovare la forma
18 agosto 2023 18:15
Convocati Fiorentina per il Sassuolo: tutti a disposizione di Italiano, nessuno rimane a Firenze
01 giugno 2023 18:32
Convocati Fiorentina per il Torino: Amrabat e Nico Gonzalez sono out, Bonaventura squalificato
20 maggio 2023 18:25
Convocati Fiorentina per l'Udinese: Cabral ancora out in campionato, Sottil recupera
13 maggio 2023 18:17
Convocati Fiorentina per il Napoli: sorpresa Cabral, è out. Torna a disposizione Amrabat
06 maggio 2023 18:15
Convocati Fiorentina per la Sampdoria: Bonaventura ancora alle prese con l'infortunio, è out
29 aprile 2023 18:24
Convocati Fiorentina per la Cremonese: Bonaventura non ce la fa, Brekalo a disposizione
26 aprile 2023 18:25
Convocati Fiorentina per il Monza: ci sono Amrabat ed Ikonè, out Brekalo, Bonaventura e Venuti
22 aprile 2023 18:23
Convocati Fiorentina per la Cremonese: out Saponara, ok Jovic e Duncan, Milenkovic c'è
04 aprile 2023 18:18
Convocati Fiorentina per il Lecce: Sottil recupera subito, tutti a disposizione tranne Terzic
18 marzo 2023 18:16
Convocati Fiorentina: Terracciano out per febbre, c'è il classe 2007 Vannucchi, Terzic non recupera
11 marzo 2023 18:39
Convocati Fiorentina per il Sivasspor: Biraghi c'è, Terzic unico assente per l'ottavo di finale di Conference
08 marzo 2023 18:19
Convocati Fiorentina per il Verona: Milenkovic stringe i denti e recupera, tutti a disposizione
26 febbraio 2023 18:11
Convocati Fiorentina per il Braga: Milenkovic out, c'è Sirigu, prima per Brekalo in Conference
22 febbraio 2023 18:27
Convocati Fiorentina per la Juventus: Barak è out, rientra Castrovilli, Sottil ancora non ce la fa
11 febbraio 2023 18:17
Convocati Fiorentina per il Bologna: Amrabat stringe i denti, out solo Sottil e Castrovilli
04 febbraio 2023 18:17
Convocati Fiorentina per la Lazio: Tornano Cabral e Martinez Quarta, out Bianco e Brekalo
28 gennaio 2023 18:38
Convocati Fiorentina con la Roma: assenti Lirola, Amrabat e Nastasic
21 agosto 2021 15:15
Convocati Fiorentina, out Ribery per infortunio. Torna Amrabat
18 febbraio 2021 18:35
Convocati Fiorentina con la Sampdoria: assente l'infortunato Ribery
13 febbraio 2021 15:17
Convocati Fiorentina con l'Inter, presenti Kokorin, Malcuit e Rosati
04 febbraio 2021 19:09
Ecco la lista dei giocatori viola convocati contro il Milan. Presente Montiel
28 novembre 2020 15:10
Ecco la lista dei giocatori convocati nella gara con l'Udinese in Coppa Italia
24 novembre 2020 14:53
Ecco la lista dei convocati da Iachini con l'Udinese. Presente anche Ribery
24 ottobre 2020 18:51
Ecco la lista dei giocatori della Fiorentina convocati contro la Lazio. Presente Beloko
26 giugno 2020 12:46
Milan, ecco la lista dei convocati nella gara con la Fiorentina: out Kjaer ma torna Çalhanoğlu
21 febbraio 2020 21:14
Ecco la lista dei giocatori della Fiorentina convocati da Iachini nella sfida contro il Milan
21 febbraio 2020 19:34
Ecco la lista dei convocati della Fiorentina contro la Juventus a Torino. Assente Duncan
01 febbraio 2020 14:05
ACF: ecco la rosa dei 23 convocati dal tecnico Iachini per la gara con l'Inter. Il comunicato
28 gennaio 2020 14:26
ACF, ecco la lista dei convocati di Montella nella gara di Coppa Italia con il Cittadella. Fuori Chiesa
02 dicembre 2019 20:25
Elenco dei convocati di Montella: Out Terzic, torna Caceres dopo aver recuperato dall'infortunio
09 novembre 2019 16:33
ACF, ecco la lista dei convocati di mister Montella con la Sampdoria. Assenti Pedro e Montiel
24 settembre 2019 19:57
Convocati ACF, Montella ne chiama 24. Benassi recuperato. La lista completa (FOTO)
21 settembre 2019 19:23
Montella convoca Ribery per la prima gara di campionato. Anche Simeone e Biraghi che sono in uscita
23 agosto 2019 23:21
Ecco la lista completa dei convocati della Fiorentina contro il Monza in Coppa Italia
17 agosto 2019 20:02
ACF, elenco dei nuovi calciatori della Fiorentina convocati in ritiro a Moena. Presente Kukovec
12 luglio 2019 17:16
Ecco la lista dei giocatori che andrà in ritiro a Moena. Presenti anche Bangu e Salifu
02 luglio 2019 22:43
Lista dei convocati di Montella per la sfida contro il Parma. Pezzella e' presente
18 maggio 2019 16:29
Convocati ACF, il tecnico Montella ne chiama 23. Quattro aggregati dalla Primavera..
11 maggio 2019 00:07
Archivio