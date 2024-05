Convocati Fiorentina per il Club Brugge: Tutti a disposizione. C’è Mandragora e si rivede Nzola

La Fiorentina ha comunicato la lista dei convocati per il match di domani contro il Club Brugge nella semifinale d’andata di Conference League. Tutto il gruppo squadra al completo sarà a disposizione di mister Vincenzo Italiano, compreso Mbala Nzola che non era stato convocato negli ultimi impegni per motivi personali.

Di seguito la lista dei convocati pubblicata sul profilo Twitter del club Viola:

IL PRESIDENTE ROCCO COMMISSO E’ TORNATO A FIRENZE