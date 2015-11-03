Notizie Fiorentina Club Brugge Fiorentina

Bucchioni: "Colpa di Italiano anche se in due non si posizionano per difendere? Lo rimpiangeremo"
03 maggio 2024 19:31
Calvarese analizza il rigore concesso al Club Brugge: "Braccio di Biraghi troppo largo. Rigore netto"
03 maggio 2024 19:09
Orlando: "Italiano non è accostato alle grandi per la difesa. La Fiorentina ieri prende un gol assurdo"
03 maggio 2024 18:21
Pardo: "Quando ho visto il 2° gol subito dalla Fiorentina, lì ho pensato che è sempre la stessa storia"
03 maggio 2024 16:04
De Biasi: "Il gol del 2-2 subito dalla Fiorentina è imbarazzante. Non si può subire così a certi livelli"
03 maggio 2024 15:37
Belotti: "Contento per il gol e per Nzola. In questa competizione abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti"
02 maggio 2024 23:53
Martinez Quarta: "Potevamo evitare il secondo gol, dobbiamo svegliarci dietro. La vittoria va ai tifosi"
02 maggio 2024 23:31
Ferrara: "Spero che Bonaventura stia bene perchè è lui il vero capitano. Non subire gol è importante"
02 maggio 2024 18:38
Borkelmans: "Il Bruges subisce poco. La Fiorentina dovrà stare attenta a Nusa, Thiago, Vanaken e Skoras"
02 maggio 2024 15:40
Club Brugge squadra ostica. Difesa solida, giocatori tecnici e di qualità come Nusa, Thiago e Jutglà
01 maggio 2024 18:23
Convocati Fiorentina per il Club Brugge: Tutti a disposizione. C'è Mandragora e si rivede Nzola
01 maggio 2024 18:17
Ceulemans sicuro: "Fiorentina normale squadra di metà classifica, ma sarebbe un errore sottovalutarla"
30 aprile 2024 17:09
Vandereycken: "Fiorentina favorita, la loro arma può essere Kouamé. Il Bruges può colpire sulle fasce"
30 aprile 2024 16:04
Dal Viola Park, Mandragora si è allenato regolarmente con i suoi compagni. Ci sarà per il Club Brugge
30 aprile 2024 15:01
Ricordate Oliver? Buffon disse che aveva un bidone dell'immondizia al posto del cuore. Arbitra la Fiorentina
30 aprile 2024 12:25
Il presidente Commisso potrebbe essere a Firenze già da domani, vuole stare vicino alla sua Fiorentina
29 aprile 2024 12:49
Il Club Brugge sta benissimo, rifila un 4-0 al Genk e raggiunge le 6 vittorie di fila in tutte le competizioni
25 aprile 2024 17:14
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