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Notizie Fiorentina Club Brugge Fiorentina

Bucchioni: "Colpa di Italiano anche se in due non si posizionano per difendere? Lo rimpiangeremo"

03 maggio 2024 19:31

Calvarese analizza il rigore concesso al Club Brugge: "Braccio di Biraghi troppo largo. Rigore netto"

03 maggio 2024 19:09

Orlando: "Italiano non è accostato alle grandi per la difesa. La Fiorentina ieri prende un gol assurdo"

03 maggio 2024 18:21

Pardo: "Quando ho visto il 2° gol subito dalla Fiorentina, lì ho pensato che è sempre la stessa storia"

03 maggio 2024 16:04

De Biasi: "Il gol del 2-2 subito dalla Fiorentina è imbarazzante. Non si può subire così a certi livelli"

03 maggio 2024 15:37

Belotti: "Contento per il gol e per Nzola. In questa competizione abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti"

02 maggio 2024 23:53

Martinez Quarta: "Potevamo evitare il secondo gol, dobbiamo svegliarci dietro. La vittoria va ai tifosi"

02 maggio 2024 23:31

Ferrara: "Spero che Bonaventura stia bene perchè è lui il vero capitano. Non subire gol è importante"

02 maggio 2024 18:38

Borkelmans: "Il Bruges subisce poco. La Fiorentina dovrà stare attenta a Nusa, Thiago, Vanaken e Skoras"

02 maggio 2024 15:40

Club Brugge squadra ostica. Difesa solida, giocatori tecnici e di qualità come Nusa, Thiago e Jutglà

01 maggio 2024 18:23

Convocati Fiorentina per il Club Brugge: Tutti a disposizione. C'è Mandragora e si rivede Nzola

01 maggio 2024 18:17

Ceulemans sicuro: "Fiorentina normale squadra di metà classifica, ma sarebbe un errore sottovalutarla"

30 aprile 2024 17:09

Vandereycken: "Fiorentina favorita, la loro arma può essere Kouamé. Il Bruges può colpire sulle fasce"

30 aprile 2024 16:04

Dal Viola Park, Mandragora si è allenato regolarmente con i suoi compagni. Ci sarà per il Club Brugge

30 aprile 2024 15:01

Ricordate Oliver? Buffon disse che aveva un bidone dell'immondizia al posto del cuore. Arbitra la Fiorentina

30 aprile 2024 12:25

Il presidente Commisso potrebbe essere a Firenze già da domani, vuole stare vicino alla sua Fiorentina

29 aprile 2024 12:49

Il Club Brugge sta benissimo, rifila un 4-0 al Genk e raggiunge le 6 vittorie di fila in tutte le competizioni

25 aprile 2024 17:14

Fiorentina-Club Brugge, via libera alla vendita dei biglietti per il match di Conference League

22 aprile 2024 16:40

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