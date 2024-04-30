Vandereycken: "Fiorentina favorita, la loro arma può essere Kouamé. Il Bruges può colpire sulle fasce"

L'ex ct del Belgio analizza così lo scontro tra Fiorentina e Club Brugge. Il focus sui punti forti e deboli delle due squadre

L'ex ct del Belgio, René Vandereycken, ha parlato del prossimo impegno di Conference League, dove i viola incontreranno il Club Brugge. Intervistato dal quotidiano belga Het Nieuwsblad, ha sottolineato che la squadra favorita al passaggio del turno è la Fiorentina: "Ha più qualità, più esperienza e più mezzi da sfruttare, ma il divario non è grande". SI è poi soffermato sull'arma che i viola potranno sfruttare: "Kouamé. Se fosse lui l'avversario diretto di Sabbe - ha aggiunto l'allenatore - ci sarebbe un problema da affrontare nei duelli aerei". Ha poi concluso "Il Bruges può colpire la Fiorentina sulle fasce: ai terzini viola piace spingere, mentre sarà più difficile colpirli al centro, perché lì lasciano pochissimi spazi".

SONO 23 MILA I TAGLIANDI STACCATI PER FIORENTINA-CLUB BRUGGE A DUE GIORNI DALLA SFIDA DEL “FRANCHI”

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