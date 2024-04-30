Sono 23 mila i tagliandi staccati per Fiorentina-Club Brugge a due giorni dalla sfida del "Franchi"

Sono circa 23 mila i biglietti staccati per la sfida dell'Artemio Franchi per la semifinale di Conference tra Fiorentina e Club Brugge

Si avvicina sempre di più una delle sfide più importanti della stagione per la Fiorentina di Vincenzo Italiano. Dopo essere usciti in semifinale di Coppa Italia per mano dell'Atalanta, i giocatori gigliati si preparano ad affrontare il Club Brugge nella semifinale di Conference League, che potrebbe valere la seconda semifinale europea consecutiva per i Viola.

La sfida di andata si disputerà questo giovedì alle ore 21 allo stadio "Artemio Franchi" di Firenze, mentre il ritorno si giocherà in Belgio mercoledì 8 maggio alle 18:45. A poco più di 48 ore dal fischi d'inizio, secondo quanto annunciato durante il Pentasport di Radio Bruno sono circa 23 mila i tagliandi staccati, con la capienza dello stadio fiorentino ridotta visti i lavori di ristrutturazione che tengono chiusa la Curva Ferrovia già da qualche settimana. La Maratona centrale è già esaurita, mentre in Curva Fiesole ci sono ancora dei posti disponibili, così come in Maratona laterale e in tribuna.

PER GIORGETTI LA CARICA DI ITALIANO MANCHERÀ MOLTO ALLA FIORENTINA

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