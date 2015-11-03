Notizie Club Brugge Fiorentina

Ci avevano detto che le avversarie della Fiorentina in Conference erano scarse. Ma il Brugge elimina l'Atalanta..
19 febbraio 2025 00:15
Europa da incubo per le italiane: Milan e Atalanta fuori, per la Fiorentina Champions più lontana
18 febbraio 2025 23:23
Champions, Atalanta beffata a Brugge, Gasp furioso: "Non riconosco più questo sport"
12 febbraio 2025 22:34
De Cuyper: "Rigore incomprensibile. L'arbitro non ha fischiato nessun contrasto del genere durante la partita"
09 maggio 2024 14:30
Mignolet e Vanaken non ci stanno: "Decisione molto severa, la finale non deve essere decisa da un rigore così"
09 maggio 2024 13:52
Terracciano: "Ho fatto una parata importante perchè l'ho vista sbucare all'ultimo, sono grato a Italiano"
08 maggio 2024 21:36
PAGELLE FIORENTINA: DODÒ STRARIPANTE, NZOLA DECISIVO, BELTRAN SI FA PERDONARE
08 maggio 2024 20:41
Tegola per il Club Brugge prima della Fiorentina: Skov Olsen ko nella rifinitura. Salterà la semifinale
08 maggio 2024 18:05
FORMAZIONE FIORENTINA: BONAVENTURA NON CE LA FA, GIOCA MANDRAGORA. KOUAMÈ ESTERNO, DODÒ TERZINO
08 maggio 2024 17:33
I tifosi del Club Brugge fanno i fuochi d'artificio davanti l'albergo della Fiorentina per non farli dormire
08 maggio 2024 11:39
Per Italiano difendersi non è un'opzione, a Bruges con 4 punte per raggiungere la finale
07 maggio 2024 22:59
La Fiorentina parte per il Belgio. Ci sono Pradè e Ferrari, presente anche il CEO Mark Stephan
07 maggio 2024 14:44
Hayen (all. Brugge): "Sono fiducioso per domani. Dovremo fare almeno due gol"
07 maggio 2024 14:30
Euro Club Index: "La Fiorentina ha il 35,5% di possibilità di vincere la Conference League, Olympiacos favorita"
06 maggio 2024 21:00
Il Club Brugge vince contro l'Anversa cambiando 7 giocatori su 11 rispetto a giovedì, riposa Jutglà
05 maggio 2024 19:51
Tifoso del Club Brugge malmenato dai suoi stessi hooligan, finisce in ospedale con naso e orbita oculare rotti
04 maggio 2024 18:42
Il gol di Sottil è il migliore tra le due semifinali di Conference League, in tutto ci sono state 11 reti
03 maggio 2024 16:25
Voto 7 per Italiano, La Nazione scrive: "La vince con i cambi, tutte le scelte sono azzeccate"
03 maggio 2024 08:39
Hayen incredulo: "Onyedika non si era accorto di essere stato ammonito poco prima"
03 maggio 2024 00:15
Sono 27.516 i biglietti staccati per la semifinale di Conference League tra Fiorentina-Club Brugge
02 maggio 2024 23:25
PAGELLE FIORENTINA: NZOLA GOL, DISASTRO RANIERI, SOTTIL STRARIPANTE, BELTRAN INESISTENTE
02 maggio 2024 23:00
FORMAZIONE FIORENTINA: MILENKOVIC FUORI, ARTHUR CON BONAVENTURA, SOTTIL ESTERNO
02 maggio 2024 19:48
Di Chiara: "Col Brugge devi cercare di non prendere le solite imbucate, il ritorno sarà molto complicato"
02 maggio 2024 16:43
Tifosi fiorentini e belgi uniti sui social per ironizzare contro il Franchi: "Relitto di stadio, da serie C"
02 maggio 2024 13:57
Dirk De Fauw, sindaco di Bruges, già allerta per la gara di ritorno: "Partita considerata ad alto rischio"
02 maggio 2024 12:58
Italiano cambia tutto per non cambiare nulla, Biraghi guida l'assalto al Club Brugge
01 maggio 2024 22:55
Vanaken: "Vinciamo tutte le partite, non abbiamo paura della Fiorentina. Anche la fortuna è con noi"
01 maggio 2024 18:32
Hayen: "La Fiorentina non è la tipica squadra italiana che gioca con il catenaccio, vogliono vincere"
01 maggio 2024 18:31
Borghi: "Aquilani e Farioli potrebbero dare continuità al lavoro di Italiano, Palladino farebbe meglio al Torino"
01 maggio 2024 17:08
Fiorentina al completo alla rifinitura in vista del Club Brugge, recuperati sia Nzola che Mandragora
01 maggio 2024 11:26
Longhi: "Per Italiano è il momento di fare il salto in una squadra con maggiori ambizioni"
30 aprile 2024 22:34
Dalle ore 7 del 2 maggio alle ore 7 del 3 maggio divieto di vendita e consumo alcolici fuori le attività
30 aprile 2024 20:41
Graziani: "De Zerbi potrebbe essere la figura giusta per sostituire Italiano sulla panchina della Fiorentina"
30 aprile 2024 14:40
Sono 23 mila i tagliandi staccati per Fiorentina-Club Brugge a due giorni dalla sfida del "Franchi"
30 aprile 2024 14:13
Giorgetti: "Di Italiano rimpiangeremo la carica che trasmette all'ambiente, meno il modo di far giocare la squadra"
30 aprile 2024 13:52
Hayen (all.Club Brugge): "Siamo concentrati, vedo la fame giusta per affrontare i viola"
29 aprile 2024 22:48
Freitas: "Brugge squadra tosta e ottimo collettivo, Musa gioiello con un futuro brillante"
29 aprile 2024 21:22
Cools, leggenda Club Brugge: "La Fiorentina non è il PAOK e noi non siamo bravi a ripiegare in difesa"
28 aprile 2024 15:23
Fiorentina-Club Bruges sarà trasmessa in chiaro su tv8, poche possibilità di vedere in chiaro il ritorno
26 aprile 2024 14:26
Tifosi del Club Brugge in rivolta, troppi 700 euro per la trasferta a Firenze
23 aprile 2024 22:57
Bucchioni rivela: "Aquilani primo nome per la panchina della Fiorentina, fa un calcio moderno"
19 aprile 2024 14:58
Club Brugge miglior attacco e miglior difesa della Conference, non sarà un avversario facile per la Fiorentina
19 aprile 2024 14:27
Perché Club Brugge-Fiorentina si gioca di Mercoledì? Perchè Giovedì a Bruges c'è la festa del sacro sangue
19 aprile 2024 12:23
Conference, la semifinale Fiorentina-Club Brugge sarà il 2 maggio, il ritorno l'8 maggio a Bruges
18 aprile 2024 22:14
Club Brugge è campione del Belgio. Campionato non riprende, la federazione assegna scudetto
02 aprile 2020 15:20
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