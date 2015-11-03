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Notizie Club Brugge Fiorentina

Ci avevano detto che le avversarie della Fiorentina in Conference erano scarse. Ma il Brugge elimina l'Atalanta..

19 febbraio 2025 00:15

Europa da incubo per le italiane: Milan e Atalanta fuori, per la Fiorentina Champions più lontana

18 febbraio 2025 23:23

Champions, Atalanta beffata a Brugge, Gasp furioso: "Non riconosco più questo sport"

12 febbraio 2025 22:34

De Cuyper: "Rigore incomprensibile. L'arbitro non ha fischiato nessun contrasto del genere durante la partita"

09 maggio 2024 14:30

Mignolet e Vanaken non ci stanno: "Decisione molto severa, la finale non deve essere decisa da un rigore così"

09 maggio 2024 13:52

Terracciano: "Ho fatto una parata importante perchè l'ho vista sbucare all'ultimo, sono grato a Italiano"

08 maggio 2024 21:36

PAGELLE FIORENTINA: DODÒ STRARIPANTE, NZOLA DECISIVO, BELTRAN SI FA PERDONARE

08 maggio 2024 20:41

Tegola per il Club Brugge prima della Fiorentina: Skov Olsen ko nella rifinitura. Salterà la semifinale

08 maggio 2024 18:05

FORMAZIONE FIORENTINA: BONAVENTURA NON CE LA FA, GIOCA MANDRAGORA. KOUAMÈ ESTERNO, DODÒ TERZINO

08 maggio 2024 17:33

I tifosi del Club Brugge fanno i fuochi d'artificio davanti l'albergo della Fiorentina per non farli dormire

08 maggio 2024 11:39

Per Italiano difendersi non è un'opzione, a Bruges con 4 punte per raggiungere la finale

07 maggio 2024 22:59

La Fiorentina parte per il Belgio. Ci sono Pradè e Ferrari, presente anche il CEO Mark Stephan

07 maggio 2024 14:44

Hayen (all. Brugge): "Sono fiducioso per domani. Dovremo fare almeno due gol"

07 maggio 2024 14:30

Euro Club Index: "La Fiorentina ha il 35,5% di possibilità di vincere la Conference League, Olympiacos favorita"

06 maggio 2024 21:00

Il Club Brugge vince contro l'Anversa cambiando 7 giocatori su 11 rispetto a giovedì, riposa Jutglà

05 maggio 2024 19:51

Tifoso del Club Brugge malmenato dai suoi stessi hooligan, finisce in ospedale con naso e orbita oculare rotti

04 maggio 2024 18:42

Il gol di Sottil è il migliore tra le due semifinali di Conference League, in tutto ci sono state 11 reti

03 maggio 2024 16:25

Voto 7 per Italiano, La Nazione scrive: "La vince con i cambi, tutte le scelte sono azzeccate"

03 maggio 2024 08:39

Hayen incredulo: "Onyedika non si era accorto di essere stato ammonito poco prima"

03 maggio 2024 00:15

Sono 27.516 i biglietti staccati per la semifinale di Conference League tra Fiorentina-Club Brugge

02 maggio 2024 23:25

PAGELLE FIORENTINA: NZOLA GOL, DISASTRO RANIERI, SOTTIL STRARIPANTE, BELTRAN INESISTENTE

02 maggio 2024 23:00

FORMAZIONE FIORENTINA: MILENKOVIC FUORI, ARTHUR CON BONAVENTURA, SOTTIL ESTERNO

02 maggio 2024 19:48

Di Chiara: "Col Brugge devi cercare di non prendere le solite imbucate, il ritorno sarà molto complicato"

02 maggio 2024 16:43

Tifosi fiorentini e belgi uniti sui social per ironizzare contro il Franchi: "Relitto di stadio, da serie C"

02 maggio 2024 13:57

Dirk De Fauw, sindaco di Bruges, già allerta per la gara di ritorno: "Partita considerata ad alto rischio"

02 maggio 2024 12:58

Italiano cambia tutto per non cambiare nulla, Biraghi guida l'assalto al Club Brugge

01 maggio 2024 22:55

Vanaken: "Vinciamo tutte le partite, non abbiamo paura della Fiorentina. Anche la fortuna è con noi"

01 maggio 2024 18:32

Hayen: "La Fiorentina non è la tipica squadra italiana che gioca con il catenaccio, vogliono vincere"

01 maggio 2024 18:31

Borghi: "Aquilani e Farioli potrebbero dare continuità al lavoro di Italiano, Palladino farebbe meglio al Torino"

01 maggio 2024 17:08

Fiorentina al completo alla rifinitura in vista del Club Brugge, recuperati sia Nzola che Mandragora

01 maggio 2024 11:26

Longhi: "Per Italiano è il momento di fare il salto in una squadra con maggiori ambizioni"

30 aprile 2024 22:34

Dalle ore 7 del 2 maggio alle ore 7 del 3 maggio divieto di vendita e consumo alcolici fuori le attività

30 aprile 2024 20:41

Graziani: "De Zerbi potrebbe essere la figura giusta per sostituire Italiano sulla panchina della Fiorentina"

30 aprile 2024 14:40

Sono 23 mila i tagliandi staccati per Fiorentina-Club Brugge a due giorni dalla sfida del "Franchi"

30 aprile 2024 14:13

Giorgetti: "Di Italiano rimpiangeremo la carica che trasmette all'ambiente, meno il modo di far giocare la squadra"

30 aprile 2024 13:52

Hayen (all.Club Brugge): "Siamo concentrati, vedo la fame giusta per affrontare i viola"

29 aprile 2024 22:48

Freitas: "Brugge squadra tosta e ottimo collettivo, Musa gioiello con un futuro brillante"

29 aprile 2024 21:22

Cools, leggenda Club Brugge: "La Fiorentina non è il PAOK e noi non siamo bravi a ripiegare in difesa"

28 aprile 2024 15:23

Fiorentina-Club Bruges sarà trasmessa in chiaro su tv8, poche possibilità di vedere in chiaro il ritorno

26 aprile 2024 14:26

Tifosi del Club Brugge in rivolta, troppi 700 euro per la trasferta a Firenze

23 aprile 2024 22:57

Bucchioni rivela: "Aquilani primo nome per la panchina della Fiorentina, fa un calcio moderno"

19 aprile 2024 14:58

Club Brugge miglior attacco e miglior difesa della Conference, non sarà un avversario facile per la Fiorentina

19 aprile 2024 14:27

Perché Club Brugge-Fiorentina si gioca di Mercoledì? Perchè Giovedì a Bruges c'è la festa del sacro sangue

19 aprile 2024 12:23

Conference, la semifinale Fiorentina-Club Brugge sarà il 2 maggio, il ritorno l'8 maggio a Bruges

18 aprile 2024 22:14

Club Brugge è campione del Belgio. Campionato non riprende, la federazione assegna scudetto

02 aprile 2020 15:20

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