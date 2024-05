Hayen: “La Fiorentina non è la tipica squadra italiana che gioca con il catenaccio, vogliono vincere”

L’allenatore del Club Brugge, Hayen, ha parlato alla vigilia della sfida contro la Fiorentina, queste le sue parole dalla sala stampa del Franchi:

“Voglio vincere tutte le partite, più vai avanti e più bello è, vogliamo farlo vedere in campo, una squadra che sta bene insieme e che gioca bene insieme. Non possiamo avere meno intensità, non abbiamo scuse per il numero di partite che dobbiamo affrontare. Non voglio dire che giocherà in porta domani sera perchè non vogliamo dare vantaggi alla Fiorentina, abbiamo 2 portieri di alto livello. Il nostro traguardo è bello non solo per noi ma per tutto il calcio belga, dobbiamo far vedere la nostra fiducia

Quello che abbiamo visto della Fiorentina è che non gioca il calcio tipico italiano fatto di catenaccio, loro recuperano palla molto alto, ma possono essere molto flessibili e siamo preparati a tutti, come lo possiamo essere noi, immagino che che in casa vogliono fare la partita. Kouamè ha tanta qualità, sa fare gol, ma non vanno dimenticati tutti gli altri, hanno tanta esperienza, qualità li davanti e dobbiamo essere preparati. Non guardiamo troppo avanti, chi è arrivato in semifinale lo ha meritato, ci prepariamo al meglio possibile questa partita e vediamo come andrà a finire”

