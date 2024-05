Italiano: “Incontro con il Torino sono chiacchiere. Vogliamo raggiungere il sogno della finale”

Vincenzo Italiano ha parlato dalla sala stampa del Viola Park alla vigilia di Fiorentina-Club Brugge, queste le parole dell’allenatore viola:

“Stiamo bene anche grazie all’ultima partita che ci ha dato fiducia ed entusiasmo, ci ha aiutato a preparare la partita con entusiasmo, quasi tutto sono a disposizione, sappiamo tutti l’importanza della partita. Siamo pronti a battagliare, Nzola da ieri è tornato in gruppo, ha avuto dei problemi e domani farà parte di questa spedizione. Siamo tutti a disposizione ed è importante in questo momento che stiamo giocando ogni 3 giorni, più siamo e più possiamo fare belle prestazioni.

Non hai tanti giorni per prepararla ma vogliamo cercare di dare ai ragazzi la giusta attenzione per la gara, non dobbiamo avere ansia, lo scorso anno qualcosa ci ha lasciato, importante è prepararla bene, fare le due fasi, le palle inattive, i ragazzi devono pensare solo a quello che hanno preparato.

In Europa League ci arrivi vincendo la Coppa oppure in campionato, nelle ultime 3 partite siamo imbattuti, abbiamo vinto 2, siamo in grande rimonta, abbiamo queste due opportunità, domani abbiamo la semifinale e poi ripenseremo al campionato, vogliamo fare tanti punti, vogliamo stargli dietro.

Ogni partita ha le proprie difficoltà, abbiamo visto il Brugge in determinati momenti, sanno giocare, hanno qualità, il capitano è un giocatore esperto, è un nazionale, hanno tanti modi di giocare una partita, abbiamo la prima partita in casa, vogliamo arrivare ad un risultato positivo, non so con quale idea giocheranno questa gara, se per difendersi o per attaccare e vincere, se ci saltano addosso con pressione, ne abbiamo parlato con i ragazzi e vediamo come si metterà

Lo scorso abbiamo avuto lo stesso identico identico percorso, abbiamo fatto l’andata in casa e il ritorno a Basilea, per me quella di ritorno contro il Basilea è stata la miglior partita della Fiorentina per emozioni, per gioco, gol, ho visto i ragazzi esprimersi al massimo quella sera. A centrocampo abbiamo tante soluzioni, sia più tecnico che dinamico, domani chi giocherà sa di aver di fronte un centrocampo importante

Incontro con il Torino? In questo momento qua se ne sentono di tutti i colori, vengo accostato a tanti, fa piacere perchè vuol dire che non sto lavorando male ma si sta pensando solo al finale di stagione, tra campionato e Conference, la concentrazione è solo su quello. Il resto sono chiacchiere

Tutti hanno capito cosa può essere il Franchi quando spinge forte, è un valore aggiunto e sono convinto che la gente si farà sentire, mi auguro ci sia un clima spettacolare e che tutti insieme riusciremo a raggiungere un altro sogno, so che ci sarà un clima importante, tutti vorranno vederci sudare e qualitativi al 100%”

