Scherzo delle Iene a Bonaventura: “Vieni in Arabia?” lui risponde: “Sono in scadenza magari cambio squadra”

Durante la puntata de “Le Iene” andata in onda ieri sera su Italia 1 è stato mostrato un servizio in cui si fingevano una società di procura degli Emirati Arabi Uniti e chiamavano vari calciatori italiani fingendo di fare un offerta per andare a giocare in Arabia Saudita, c’è chi non ha voluto sentire ragioni e chi invece ha aperto alla presunta offerta Araba, tra questi ultimi proprio Jack Bonaventura che ha risposto alla chiamata dicendo: “Tra un anno mi scade il contratto magari cambio squadra”. Che la storia d’amore tra Bonaventura e la Fiorentina fosse oramai agli sgoccioli era già cosa nota, vediamo dove andrà Jack quest’estate e se effettivamente andrà proprio in Arabia, per farlo però serve un offerta vera

FIORENTINA AL COMPLETO IN VISTA DEL BRUGGE