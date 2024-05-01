Fiorentina al completo alla rifinitura in vista del Club Brugge, recuperati sia Nzola che Mandragora
Alla vigilia di Fiorentina-Club Brugge di Conference League la squadra viola ha svolto la consueta rifinitura al Viola Park
Mattinata di rifinitura al Viola Park per la Fiorentina in vista della delicatissima semifinale d'andata con il Club Brugge che andrà in scena domani al Franchi di Firenze. Sotto gli occhi attenti di mister Italiano si è allenata tutta la squadra al completo nessuno escluso, anche l'attaccante Mbala Nzola che da tempo ormai non rientrava più nelle convocazioni per motivi personali si è allenato regolarmente con il gruppo. Recuperato anche l'altro assente della sfida con il Sassuolo Rolando Mandragora
ULTRAS JUVE CONDANNATI PER ASSOCIAZIONE A DELINQUERE
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