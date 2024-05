Hayen (all. Brugge): “Sono fiducioso per domani. Dovremo fare almeno due gol”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Club Brugge, ha così parlato alla vigilia contro la Fiorentina: “E’ una grande partita, una grande occasione per me e per tutta la squadra. La prenderò come una partita normale ma certamente saremo concentrati al massimo. Però non sarà una sfida diversa dalle altre. Cercheremo di essere al 100%”.

Sui punti di forza della Fiorentina: “E’ una squadra che vuol fare possesso palla, che gioca in modo offensivo, gli esterni sono veramente importanti per loro e spingono molto. Abbiamo visto molte gare dei viola, anche più di quella gara, ma questo dimostra che un gol nella gara d’andata da solo non basta a fare la differenza”.

Poi ha proseguito: “Siamo una squadra che ha fame, domani sarà una gara importantissima per far crescere il calcio belga e andare più avanti in Europa. Sappiamo che dovremo dare tutti il massimo anche per i nostri tifosi”.

Sulle condizioni della sua squadra: ”Come stiamo? Meijer è infortunato mentre su Jackers non sappiamo ancora. Noi vogliamo vincere tutte le partite, il nostro obiettivo è fare bene domani ma sono più che fiducioso. Domani tutti dovranno tenere i piedi per terra. Sono fiducioso, credo in tutti i calciatori del mio gruppo perchè hanno tutti fame e sono convinto faremo una buona prestazione. Tutto quanto di buono abbiamo fatto nelle scorse settimane cercheremo di ripeterlo domani”.

SQUADRA AL COMPLETO PER LA SEMIFINALE DI RITORNO CONTRO IL BRUGGE: BONAVENTURA PRESENTE ANCHE SE NON AL MEGLIO